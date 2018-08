Vague de solidarité pour un jeune endeuillé

Le 15 juillet dernier, vers 22 h, l’agent Mathieu Renaud rédigeait un rapport au poste de police de Beauport lorsque sa partenaire et lui ont reçu un appel. « Une dame demandait de l’aide, elle avait retrouvé son conjoint inanimé. La panique était prise sur place, elle ne savait pas trop quoi faire », relate le patrouilleur.

Le duo se met en direction et arrive en premier sur les lieux. Au sol se trouve un homme, inerte. Sa conjointe et son fils de 12 ans sont témoins de la scène. « On a fait tout ce qu’on pouvait pour le sauver », se souvient M. Renaud. En vain. Le décès a été constaté sur place.