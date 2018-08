10 produits pour avoir de beaux cheveux sans effort l’été

Quoi de pire que de se coiffer le matin et de se retrouver une heure plus tard avec un nid-d’oiseau sur le coco à cause de l’humidité et de la sueur? Plein de trucs vous viennent probablement à l'esprit, c’est vrai, mais le facteur gossant des cheveux indisciplinés est quand même bien présent.

Avec le temps, la plupart des filles finissent par renoncer à avoir une tignasse bien coiffée lors de grandes chaleurs, se limitant aux queues de cheval et aux chignons défaits.

Il existe pourtant plusieurs produits qui donnent une jolie twist aux cheveux, mais qui demandent peu d’efforts. Parce que c'est bien connu : qui dit chaleur, dit immanquablement paresse capillaire.

Voici donc 10 produits pas chers pour donner de l’amour à vos cheveux en période de chaleur.

Crème pour boucler Air Dry Twisted Boho (il y a l’option pour lisser aussi) de Matrix, 12$, amazon.ca

Spray texturisant au sel de mer de Marc Anthony, 12$, walmart.ca

Crème hydratante sans séchage de Pureology, 31$, Mat and Max

Spray au sel de mer de John Frieda, 10$, walmart.ca

Vaporisateur No More Blow de IGK, 35$, Sephora

Vaporisateur pour ondulations de OUAI, 32$, Sephora

Mousse pour les boucles de Pantène, 8$, fruugo.com

Spray sel de mer French Girl, 16$ à labaie.com

Crème No Blow Dry de Redken, 24$, Mat And Max

Crème définition boucle de Moroccanoil, 37$, Sephora

