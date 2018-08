TADROS ISKENIAN, Yvonne



À Montréal, le 10 août, 2018 est décédée Madame Yvonne Tadros Iskenian, épouse de Christian Fontaine, mère de Sylvia, grand-mère de Kayla, soeur de Fleur et Georges, et fille de Dr. Mikhail Bassaly et Matelda.Les funérailles auront lieu le mardi 14 août à l'église Copte Orthodoxe de St-Marc à 12h, 7395 rue Garnier à Montréal, H2E 2A1 (Nord de Jean-Talon, coin Everett).