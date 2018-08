5 activités à faire à la Baie de Beauport avant la fin des vacances

En collaboration avec

À Québec, on est pas mal chanceux: pas besoin d’aller loin pour profiter de la plage! À seulement 5 minutes de la ville, l’Oasis Financière Sun Life de la Baie de Beauport nous offre du soleil, du sable, un accès au fleuve, une terrasse et un million d’activités plus le fun les unes que les autres.

T’es pas encore allé cet été? Dépêche-toi, les vacances finissent bientôt! Voici 5 choses à faire à cette plage en ville avant la fin de la saison des coups de soleil.

Tu cherches à impressionner ta date? Le Bike-BQ est un BBQ mobile déposé sur une bicyclette de plage. Apporte ta couverture, tes boissons et tes grillades et installe-toi où bon te semble! Fun garanti.

Tout le monde se met au Stand Up Paddle Board (SUP). Le principe est simple : sur une planche qui ressemble à un board de surf, on pagaie sur l’eau, debout... ou pas.

L’Oasis Financière Sun Life de la Baie de Beauport offre des cours de Yoga SUP. À faire en maillot parce qu’on sait tous que ton équilibre n’est pas si bon que ça.

Journée Gratuite Financière Sun Life

Une journée gratuite où les parents ET les enfants peuvent avoir du fun? Oui, merci! Le dimanche 26 août prochain, la Baie de Beauport devient une fête de famille cool avec un concours de châteaux de sable géants, de la zumba, du trapèze volant et des animations.

La journée sera aussi l’occasion de participer au Parcours Simplement Brillant, une expérience virtuelle amusante qui t'aide à comprendre comment réaliser tes petits et grands objectifs de vie. Exemples? Acheter une maison, partir en Indonésie ou encore rénover ton patio. Grâce à des mini-jeux et une carte interactive, tu pourras saisir l'impact que les petits gestes du quotidien ont sur tes projets financiers.

Accompagné de sa fidèle guitare, Julien Belhumeur fait du folk tout doux. JAH & I, eux, sont un band de reggae. Les artistes seront sur la terrasse de L’Oasis Financière Sun Life de la Baie de Beauport pour un show totalement gratuit (yé!). La seule chose à faire, c’est profiter de la vue et s’acheter un ti-drink.

Profiter de la plage

C’est un peu évident, mais bon. En plein mois d’août, on oublie souvent que le beau temps ne durera pas toujours et que dans quelques semaines, il va faire trop froid pour aller au dépanneur. Ça fait que loue-toi un kayak ou va simplement te tremper les orteils dans le sable. Allez go!

