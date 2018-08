8 voitures exotiques moins puissantes que la nouvelle Challenger Hellcat Redeye

La folie de Dodge ne semble pas avoir de limites.

Après avoir choqué le monde de l’automobile en lançant sa Challenger SRT Hellcat de 707 chevaux il y a quelques années, le constructeur américain en rajoute une couche avec la nouvelle Hellcat Redeye, dont la puissance passe à 797 chevaux.

797 chevaux, c’est tout simplement démentiel. Pour vous donner une idée, voici 8 modèles exotiques dont la mécanique est moins puissante que celle de la nouvelle Hellcat Redeye.

Ah, et en passant, avec un prix de départ de 93 695$, la Redeye est la moins chère du lot, et de loin.

Ferrari 488 GTB

La Ferrari 488 GTB donnerait assurément une volée à la Hellcat Redeye sur un circuit, mais en matière de puissance brute, c’est le Muscle Car de Dodge qui l’emporte. Le V8 biturbo de 3,9 litres de l’italienne développe 661 chevaux, ce qui lui permet tout de même de passer de 0 à 100 km/h en trois petites secondes.

Aston Martin DB11

Malgré son gros moteur V12 biturbo de 5,2 litres développant 503 chevaux, l’Aston Martin DB11 est loin de développer la puissance brute que propose la Hellcat Redeye.

Lamborghini Aventador S

Comme la DB11, la Lamborghini Aventador S demeure l’une des rares voitures de l’industrie automobile à faire appel à un moteur à 12 cylindres. Avec 740 chevaux, sa puissance est tout de même inférieure à celle de la bête américaine qu’est la Hellcat Redeye.

Porsche 911 GT2 RS

La Porsche 911 GT2 RS est une machine de course. C’est la deuxième voiture de production la plus rapide de tous les temps sur le mythique Nürburgring, et ce n’est pas pour rien. Néanmoins, les 700 chevaux développés par son moteur à six cylindres biturbo n’égalent pas la puissance brute de la Hellcat Redeye.

Ford GT

Avec la nouvelle GT, Ford a ramené à la vie une véritable légende de l’automobile. Championne des 24 Heures du Mans, la Ford GT moderne a délaissé son moteur V8 et fait plutôt appel à un V6 biturbo de 3,5 litres développant 647 chevaux. Exactement 150 de moins que le V8 de la Hellcat Redeye.

Bentley Continental GT

La dernière œuvre d’art de Bentley, la Continental GT de nouvelle génération, est animée par un moteur à 12 cylindres en W de 626 chevaux. C’est moins que la Hellcat Redeye, mais ça lui permet tout de même de passer de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 333 km/h. Pas mal, pour un véhicule de luxe!

BMW i8

Malgré son design digne de celui d’un vaisseau spatial, la BMW i8 n’est même pas près d’approcher la puissance de la Hellcat Redeye. En fait, avec ses 374 chevaux, la i8 n’a même pas la moitié de la puissance de la grosse Dodge. Rappelons que la BMW i8 est un modèle hybride rechargeable muni de deux moteurs électriques et d’un bloc thermique à trois cylindres de 1,5 litre.

Chevrolet Corvette ZR1

Si la Hellcat Redeye est imbattable en matière de rapport prix/puissance, la Chevrolet Corvette ZR1 n’arrive pas trop loin derrière. Offerte à partir de 140 745$, la plus démentielle des Corvettes est équipée d’un moteur V8 de 6,2 litres développant 755 chevaux et 715 livres-pied.