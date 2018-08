Antony Auclair est en confiance, mais reste prudent

Même s’il en sera à sa deuxième saison avec les Buccaneers de Tampa Bay, l’ailier rapproché québécois Antony Auclair ne tient rien pour acquis.

«Je joue toujours comme si je devais faire l’équipe, car rien n’est garanti dans cette ligue, a expliqué Auclair au quotidien Tampa Bay Times. Cependant, je suis vraiment excité. Je crois que je fais les bonnes choses en ce moment.»

S’il ne se donne pas le luxe de prendre les choses à la légère, l’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval apprécie quand même la stabilité.

«J’ai un endroit où vivre. Je connais mes coéquipiers et le livre de jeux. Je suis assurément plus confiant que la saison dernière. Mon anglais est définitivement meilleur, aussi.»

Après avoir été écarté de la formation pendant les cinq premiers matchs de la saison 2017, Auclair a pris part à huit rencontres, effectuant deux attrapés pour 25 verges de gains.

Un objectif

Celui-ci veut développer sa constance cette saison.

«Je pense que c’est vraiment important dans la NFL. Je veux être constant quand je bloque, mais je veux également être meilleur sur mes tracés de passe et être constant avec mes attrapés.»

En ce qui a trait aux blocs, l’athlète de 25 ans a pris les grands moyens.

«J’ai mis 14 lb de plus sur ma charpente, a-t-il dit. L’an passé, j’étais à 256 lb et je suis maintenant à 270 lb. Je voulais être un meilleur bloqueur et être plus difficile à passer.»

Auclair devra continuer de démontrer qu’il peut être efficace sur l’ensemble des jeux s’il veut obtenir du temps de jeu. La tâche est ardue pour le Québécois, puisqu’il est en compétition avec deux des meilleurs ailiers rapprochés de la NFL, soit O.J. Howard et Cameron Brate.