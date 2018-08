THIBAULT, Thérèse

(née Lavigne)



À Saint-Eustache, le 8 août 2018, à l'âge de 86 ans est décédée Mme Thérèse Lavigne, épouse de feu M. Alcide Thibault et grand-mère de feu Marie- Laurie Thibault-Provost.Elle laisse dans le deuil son fils Pierre (Yujia Liu), ses petits-enfants Éloïse Thibault et Nuoya Liu, ses frères, soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis notamment ses chères amies Jeannine Gagnon et Karyne Provost.La famille recevra les condoléances le mardi 14 août de 14h à 18h au:SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Une cérémonie hommage aura lieu le même jour à 18h en la chapelle du complexe.