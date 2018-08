DIONNE, Jacinthe



C'est avec un immense chagrin que nous vous faisons part du décès subit de Jacinthe, 66 ans, survenu le mardi 10 juillet 2018 à Gatineau.Elle laisse dans la peine ses enfants Daniel et Mélissa Jacques (Nicolas Martel), ses soeurs Michelle et Esther (Denis Choquette), son frère Jean-Raymond, sa filleule, Annie Choquette (Benoît Carrier), ses autres neveux et nièces, Judith Choquette (Marc Durand), Myriam Choquette (Ghislain Labelle), Pierre-Emmanuel Choquette (Valérie Choquette) et leurs enfants, sa marraine, Marie-Thérèse David, le père de ses enfants, Michel Jacques (Lucie Blais), ainsi que de nombreux parents et amis.Elle était la fille de feu Joseph-Anne David et du Capitaine Roméo Dionne de Montréal.Jacinthe a travaillé plus de 30 ans à Statistiques Canada à Montréal et à Ottawa.Le service religieux sera célébré le samedi 18 août à 10h à l'église St-Zotique, au 4561 rue Notre-Dame ouest à Montréal.En après-midi, la famille vous donne rendez-vous de 13h et 17h, au salon:pour une rencontre de commémoration de la vie de Jacinthe.Pour ceux et celles qui le désirent, des dons au Club des petits déjeuners, https://dons.clubdejeuner.org/ seraient appréciés.