Cannabis et fentanyl à MOI ET CIE

MOI ET CIE s’immiscera dans toutes sortes de quotidiens cet automne. Même dans celui de producteurs de cannabis et de victimes du fentanyl.

Suzane Landry, directrice chaînes et programmation de Groupe TVA, affirme que, dans la foulée de son virage entrepris au printemps, axé sur les histoires vraies, MOI ET CIE a connu une croissance de 7000 nouveaux abonnés, seulement en mai dernier.

Les docu-réalités occupent donc la majeure partie de la grille automnale de la chaîne, dévoilée lundi. Cinq productions originales québécoises y aborderont des thématiques souvent sombres ou audacieuses, mais surtout collées à l’actualité. Des «univers méconnus», précise Suzane Landry.

En ce sens, la diffusion de «Pot Inc», initiative de Productions Déferlantes, tombe à point nommé, en vue de la légalisation du cannabis, prévue le 17 octobre prochain.

Le mercredi, à 20 h 30, dès le 20 août, on s’y immiscera dans les Serres Bertrand, à Mirabel, dont les gestionnaires, les membres de la famille Bertrand, sont passés de la culture de la tomate rose... à celle du cannabis.

Les 10 épisodes suivront en temps réel les Bertrand dans leur aventure, du moment où ils ont choisi de réorienter leur production jusqu’à celui – pas encore arrivé, les tournages étant toujours en cours – où leurs 700 000 pieds carrés de serres devront alimenter la Société québécoise de cannabis.

Les téléspectateurs découvriront dans «Pot Inc» un environnement hautement sécurisé, à des lieues du cliché des sachets de pot échangés dans une ruelle.

«On va le plus loin qu’on peut, jusqu’à la légalisation, promet Mathew McKinnon, producteur au contenu. Ils vont devenir les plus gros producteurs de pot au Québec...»

«Une nouvelle industrie est en train de se créer, remarque Suzane Landry. C’est un changement dans notre société, et on s’intéressait à cette transformation.»

Choquant

Dans «Fentanyl : la menace» (mercredi, 20 h 30, dès le 31 octobre), le rappeur Samian, dont le père a été alcoolique et itinérant, devient notre guide à travers les témoignages poignants d’ambulanciers, de policiers, de médecins et autres intervenants qui soignent les victimes de cette drogue mortelle qu’est le fentanyl.

On y suivra l’évolution de la crise liée à ce produit sur une période de quatre mois. L’émission s’annonce «choquante et troublante», avertit Samian.

Étienne Boulay a la tâche délicate de tenter de réconcilier des proches que des conflits graves ont éloignés dans «Liens rompus» (mardi, 19 h 30, dès le 21 août).

Du côté d’«Infractions» (mercredi, 20 h, dès le 22 août), on assistera à des rencontres entre avocats spécialisés en délits criminels et leurs clients accusés de vol à l’étalage ou de voies de fait sur des animaux.

Sur une note plus lumineuse, Dave Morissette, son père et ses fils sont partis à l’assaut du chemin de Compostelle et le résultat, émouvant, pourra être apprécié dans l’épisode unique «Arrêter le temps» (3 octobre, 21h).

MOI ET CIE sera débrouillée du 20 août au 10 septembre.