Elle a 10 ans et c'est la reine incontestée du skate

Si tu penses que Tony Hawk est le genre de légende du skate qui impressionnait tout le monde parce qu’il est viré pro à 14 ans, attache ta tuque. Sky Brown est la nouvelle sensation du monde du skate : elle fait le tour du monde pour rider, est invitée dans des compétitions pro comme JACKALOPE et est commanditée par les plus grandes marques. P.S. Elle a 10 ans.

Voici 8 choses à savoir sur Sky Brown, la petite fille qui a plus de talent que tous les petits gars de ton secondaire qui faisaient des ollies. Genre vraiment plus.

1. Elle vient d’une famille de skateurs

Sky Brown est née à Miyazaki, au Japon, d’un père britannique et d’une mère nippone. Ses parents roulent (héhé) dans le milieu du skate depuis toujours.

2. C’est une enfant précoce

Elle a commencé le skate à 3 ans et le surf à 4 ans.

3. Elle est devenue pro très vite

Sky a obtenu sa première commandite à 7 ans. Elle maitrisait alors des trucs que peu d’athlètes d’âge adulte arrivent à réussir.

4. Son frère est presque aussi bon qu’elle

À seulement 5 ans, Ocean est, lui aussi, une star du skate. Il partage un compte Instagram avec sa sœur. Leur nom? Les Awesome Kids.

5. Elle bat des records

En 2016, l’athlète est devenue la plus jeune participante du Vans US Open Pro Series, une compétition majeure dans le monde du skate. Les autres compétitrices avaient deux fois son âge.

6. Elle est philanthrope

Récemment, Sky a lancé une ligne de chaussettes à son nom, les Pride Socks. Une partie des profits est remise à une fondation qui aide les Cambodgiennes à obtenir accès à l’eau potable.

7. Elle rêve de devenir médaillée d’or

La skateuse espère pouvoir participer aux Jeux olympiques de 2020, qui se dérouleront à Tokyo. Ce sera d’ailleurs la première fois que le skateboard y sera présenté comme discipline!

8. Elle est ultra #girlpower

Dans presque toutes les entrevues qu'elle accorde, Sky encourage les filles à faire comme elle et à repousser leurs limites. La jeune athlète est claire : le sport, ce n’est pas juste une affaire de gars.

