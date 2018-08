LACHANCE (née Chamberland)

Réjeanne



À Montréal, le mercredi 8 août, est décédée Réjeanne Chamberland, épouse de Richard Lachance, mère de feu Francis.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Eve, son frère et ses soeurs Cécile (Raynald Létourneau), Carmelle (Georges Routhier), Solange (Henri-Louis Dumas), Adrien (Francine Alexandre) et Suzanne (Yvon Anctil). Il laisse également ses beaux-frères et ses belles-soeurs Jean-Paul (Ida Imbeault), Roger, Carole et Huguette Lacombe ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele mercredi 15 août de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que dès 9h le lendemain matin.Les funérailles seront célébrées en l'église Notre-Dame-du-Rosaire (950, rue du Rosaire, angle St-Hubert, Montréal, Qc) le jeudi 16 août à 11h. L'inhumation suivra au Cimetière du Repos Saint-François d'Assise (6893, rue Sherbrooke Est, Montréal, Qc).La famille tient à remercier tout le personnel de l'Urgence de l'Hôpital Jean-Talon.Au lieu de fleurs, un don pour la Fondation Leucan ou la Fondation de l'Hôpital Ste-Justine serait apprécié.