Des conseils pour gagner plus en tant que femme

C’est un fait : les femmes ont généralement un salaire moins élevé que les hommes. Quelques conseils pour les aider à négocier leur salaire à la hausse.

Charlotte Corbeil est gestionnaire dans le domaine des ressources humaines et conseillère en emploi. Sa force, c’est d’aider les femmes à négocier leur salaire. Au fil de ses rencontres, elle en est toutefois arrivée à un troublant constat : les femmes se sous-estiment grandement. Elles n’osent pas demander ce qu’elles croient réellement mériter.

« Plusieurs feront l’erreur de demander un salaire minimal, alors que la meilleure approche est de proposer un palier. Et ce palier doit commencer là où on souhaite réellement atterrir », conseille-t-elle. Par exemple, si l’on souhaite obtenir un salaire annuel de 60 000 $, il faut demander entre 60 000 et 75 000 $.

Pour la conseillère, il est inutile de sentir coupable de réclamer considérablement plus que son salaire actuel. « Le futur employeur ne sait pas combien vous êtes payé. Tant que vous avez les compétences requises et que vous comblez un besoin pour l’entreprise, il ne faut pas hésiter à hausser ses attentes salariales », affirme-t-elle.

Dans le pire des cas, le futur employeur n’hésitera pas non plus à vous faire part de ses contraintes budgétaires, et un choix éclairé pourra être envisagé.

Il faut dire que la négociation la plus efficace se fait à l’embauche. Une fois en poste, il est difficile d’augmenter son salaire de façon significative. « Une foule de facteurs seront à considérer : le budget annuel, la performance, les objectifs à atteindre, etc. Il faut prouver à l’employeur qu’on est indispensable et en demande sur le marché. En ce sens, développer une expertise peut s’avérer très utile », conclut Charlotte Corbeil.

Dans quels pays les femmes sont-elles les mieux payées ?

L’écart salarial entre les hommes et les femmes est toujours présent... dans certains pays plus que d’autres. Vous voulez savoir où vous établir pour avoir les meilleures chances. Une enquête du magazine The Economist publiée l’an dernier répond à la question.

C’est sans surprise que l’on apprend que les pays scandinaves comme la Finlande et le Danemark trônent au sommet du palmarès. En 2018, l’Islande est même devenue le premier pays à instaurer une loi rendant illégales les inégalités salariales entre hommes et femmes. Pour les pays les moins bien cotés, il faut se tourner vers l’Asie, où le Japon et la Corée du Sud remportent la palme des plus grands écarts.

Le Canada quant à lui se retrouve dans le top 10, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Selon Statistique Canada, les femmes gagnent en moyenne 0,87 $ pour chaque dollar gagné par leurs collègues de sexe masculin. De plus, les femmes sont encore globalement plus nombreuses à occuper des emplois moins bien rémunérés (moins de 20 $/l’heure).

En plus du salaire lui-même, le magazine s’est penché sur le nombre de femmes actives professionnellement par pays, le pourcentage de postes de pouvoir occupés par celles-ci ainsi que sur la manière dont elles étaient traitées sur leur lieu de travail.

Notons au passage que le dernier rapport du Forum économique mondial (FEM) estime qu’il faudra attendre encore plus de 215 ans pour atteindre une parité salariale au niveau mondial...