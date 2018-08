Des cyclistes craignent les enragés du volant

Ils se font crier des menaces de mort, lancer des objets et klaxonner agressivement. Une dizaine de cyclistes qui sillonnent les rues et routes du Québec, été comme hiver, ont confié au Journal être si souvent la cible des foudres d’automobilistes impatients qu’ils craignent parfois un dénouement tragique.

René Pruneau raconte avoir eu très peur, il y a deux ans, quand il s’est fait prendre en chasse avec un ami par un automobiliste au centre-ville de Montréal. « L’auto s’est approchée de moi et le passager a sorti ses mains et cherchait à me faire tomber. Elle revenait sur ses pas pour nous poursuivre. On a dû se réfugier dans un resto pour finalement appeler la police », relate l’homme de 55 ans, qui utilise aussi son vélo chaque jour.