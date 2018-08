En réponse à «Une fille décidée»

J’ai toujours du plaisir et un grand intérêt à vous lire chaque matin. Je fus particulièrement attirée aujourd’hui par la lettre de cette fille de 31 ans qui revendique pour les femmes le droit de détenir tous les pouvoirs sur leur corps. Cette fille de 31 ans, bien décidée à ne pas avoir d’enfants, souhaitait avoir une ligature de trompes pour ne plus avoir jamais à se préoccuper de contraception.

Le problème auquel elle faisait face était qu’aucun médecin n’acceptait de procéder à cette intervention, sous prétexte qu’elle risquait de le regretter un jour. Votre réponse pour justifier un tel refus était fort adéquate, tout comme votre suggestion de s’adresser au privé et payer pour l’intervention, pour obtenir gain de cause. J’aimerais ajouter un élément à cela. À savoir que la ligature de trompes se pratique plus facilement du côté anglophone. J’ai moi-même eu recours à cette chirurgie au Royal Victoria à l’âge de 25 ans après une rencontre avec un psychiatre/psychologue qui s’était assuré de ma complète compréhension des conséquences de l’intervention.

Anonyme

J’ignorais ce fait à propos du milieu médical anglophone. Mais ce n’est pas le seul domaine où nos vues sur le monde comme francophones divergent. Intéressante aussi l’avenue d’obtenir l’aval d’un psychiatre/psychologue pour rassurer le milieu médical du sérieux d’une telle demande.