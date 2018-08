Il recrée les pochettes d’albums de Madonna avec son chien et c’est hilarant

Voici Madonna:

Une publication partagée par Madonna (@madonna) le 13 Août 2018 à 6 :46 PDT

Voici maintenant Max:

#Maxdonna (pour les intimes) est le golden retriever de Vincent Flouret, un photographe français qui s’amuse à recréer les pochettes d’albums de la Madone, mais aussi une variété de photos et vidéos.

Voici Vincent (et bébé Max):

Une publication partagée par MAX & VINCENT (@max_et_vincent) le 2 Août 2018 à 12 :29 PDT

De True Blue à Ray of light, en passant par Like a virgin, Vincent et Max refont à la perfection les images cultes et le résultat est parfait.

Une publication partagée par MAX & VINCENT (@max_et_vincent) le 2 Juin 2018 à 6 :27 PDT

Une publication partagée par MAX & VINCENT (@max_et_vincent) le 27 Juin 2018 à 3 :12 PDT

Une publication partagée par MAX & VINCENT (@max_et_vincent) le 11 Août 2018 à 2 :49 PDT

Et ne vous inquiétez pas, le chien n'est pas maltraité pendant la création de ces images.

Une publication partagée par MAX & VINCENT (@max_et_vincent) le 13 Juin 2018 à 4 :09 PDT

Les photos sont en ce moment exposées à Arles, dans le sud de la France, et il est possible d’acheter des clichés numérotés. Les profits seront versés à la fondation de Madonna, «Raising Malawi».

Une publication partagée par MAX & VINCENT (@max_et_vincent) le 25 Juin 2018 à 10 :19 PDT

BRAVO MAX!

#Maxdonna