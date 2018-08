Ils de-de-de dansent dans leur tête

« Comment se fait-il que même des animateurs de radio disent régulièrement “de d’autres” au lieu de simplement “d’autres”, comme dans la phrase “des personnes qui viennent de d’autres pays” ? J’entends cette erreur des dizaines de fois par jour à la télé ou à la radio », se désole Jean M. Seulement des dizaines de fois, dites-vous ? Il est vrai qu’on ne peut pas passer ses journées devant la télé ou avec un casque d’écoute sur la tête... Comme le dit notre lecteur, l’article d’ ne peut pas suivre la préposition de. Jamais ! Alors, vous, là, oui, vous, cessez de dire « je vous parle de d’autres personnes » ; dites plutôt « je vous parle d’autres personnes ». Je vous en prie. Ne dites pas : il est question de d’autres erreurs, mais il est question d’autres erreurs. Et il n’est pas mieux de déroger aux règles linguistiques avec les expressions « de d’là » et « à part de d’ça » pour « de là » et « à part ça » (ou cela).