Jack White refuse les cellulaires

Sur la route depuis le printemps avec la tournée Boarding House Reach, Jack White s’arrêtera le 12 novembre au Centre Vidéotron. Un spectacle où les téléphones cellulaires seront interdits.

Jack White et ses musiciens effectueront une tournée canadienne de neuf concerts entre le 2 et le 14 novembre avec des arrêts à Edmonton, Calgary, Winnipeg, London, Ottawa, à la Place Bell de Laval (10 novembre), Québec, Moncton et Halifax.

Il s’agira d’une première visite dans la Vieille Capitale pour le chanteur-guitariste américain.

Une série de concerts où les gens, à la demande de l’artiste, ne pourront utiliser téléphones intelligents et appareils photo, afin de vivre l’expérience pleinement. Une première pour le Centre Vidéotron.

Sous verrou

Les spectateurs devront déposer leurs appareils dans une pochette qui leur sera remise, qui sera verrouillée et ensuite déverrouillée à la fin du spectacle. Ils pourront accéder à leur téléphone en se rendant aux différents postes de déblocage désignés dans la salle.

Les billets pour le spectacle du Centre Vidéotron seront mis en vente vendredi à 10 h sur gestev.com et ticketmaster.ca. Les prix varieront entre 58 $ et 96,25 $.

Une première prévente limitée a lieu aujourd’hui, à 10 h, pour les membres de l’étiquette Third Man Records. Il y aura aussi une prévente jeudi, entre 10 h et 22 h, pour les membres de Première Place, et entre 14 h et 22 h, pour les abonnés à l’infolettre du Centre Vidéotron et les détenteurs de billets de saison des Remparts de Québec.