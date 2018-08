Johnson nommé lanceur de la semaine dans la Can-Am

Les honneurs continuent de pleuvoir sur le lanceur Jay Johnson.

Nommé joueur du mois de juillet chez les Capitales, le natif du Nouveau-Brunswick a été récompensé une fois de plus, lundi, quand la Ligue Can-Am en a fait son employé de la dernière semaine au monticule.

Johnson (5-1, 1,50) a été intraitable mardi dernier en blanchissant les Boulders de Rockland pendant sept manches durant lesquelles il a alloué seulement deux coups sûrs et autant de buts sur balles tout en passant cinq frappeurs dans la mitaine.

Muté de l’enclos à la rotation depuis la fin du mois de juin, l’artilleur de 28 ans ne cesse d’épater la galerie dans son nouveau rôle comme le témoignent sa fiche et sa moyenne de points mérités. Les départs d’Arik Sikula et Ryan Searle parmi les partants combinés à ses bonnes performances n’ont laissé d’autre choix au gérant Patrick Scalabrini que de lui remettre la balle en début de rencontre.

Johnson, qui effectuait un retour en début de saison après deux ans loin du losange à bosser sur un bateau de pêche dans son patelin, a aussi réussi 60 retraits au bâton en 66 manches. C’était la troisième fois cette saison qu’un lanceur des Capitales recevait cet honneur.

À l’offensive, le titre de joueur de la semaine a été décerné au voltigeur Kevin Krause, des Boulders, après avoir frappé pour ,464 (13 en 28) en sept rencontres, pour deux circuits et neuf points produits.

Autre perte pour les Jackals

À peine il venait de savourer sa première victoire à son retour avec les Jackals du New Jersey que le lanceur Fernando Cruz faisait ses bagages pour le Mexique où il a accepté un contrat avec les Pericos de Puebla dans la ligue indépendante de calibre AAA.

Le Portoricain représentait une belle prise pour la troupe de Brooks Carey dans leur course aux séries et il avait démontré qu’il n’avait rien perdu de sa touche lors des 8,1 manches durant lesquelles il avait été utilisé. Autre dur coup pour eux après avoir perdu les services du puissant cogneur Dean Green, qui a cependant depuis été libéré par sa formation mexicaine. Comme on dit, l’argent a le dernier mot!