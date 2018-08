La chanteuse américaine Aretha Franklin est «gravement malade»

La chanteuse américaine Aretha Franklin, interprète de grands succès comme «Respect» et «I Say a Little Prayer», est dans un état grave et reçoit des soins palliatifs, a-t-on appris lundi alors que les prières affluaient pour la «reine du soul».

La chanteuse de 76 ans est «gravement malade à Detroit. Sa famille demande au public de prier et de respecter son intimité», a d’abord rapporté le journaliste Roger Friedman, un ami de la famille, sur son site Showbiz 411.

Selon le journal local Detroit News, qui cite plusieurs sources proches de la chanteuse, dont son ami l’animateur radio Tom Joyner, cela fait une semaine qu’elle reçoit des soins palliatifs.

«J’ai eu la chance de parler à Mme Franklin il y a une heure», a déclaré un journaliste de la chaîne WDIV en direct à l’antenne lundi midi.

«Pour l’instant, Aretha demande aux habitants de la ville de Detroit, sa maison, de prier pour elle», a-t-il ajouté, en précisant que la famille de la vedette avait demandé à la chaîne de ne pas donner plus de détails sur son état de santé.

«Tout le monde a peur», a déclaré à l’AFP le pasteur Robert Smith, qui officie dans l’église de Detroit, où le père d’Aretha Franklin était pasteur, et où elle a commencé à chanter dans son enfance.

«Je ne sais vraiment pas ce que ça sera de ne plus l’avoir», a-t-il ajouté.

Plusieurs artistes d’horizons très différents, de la rappeuse américaine Missy Elliott au chanteur britannique Boy George, lui ont souhaité un prompt rétablissement.

«Je prie pour la Reine de la Soul», a pour sa part tweeté la chanteuse de RnB Mariah Carey.

Comme elle, de nombreuses vedettes de la chanson américaine - Beyonce, Alicia Keys, Mary J. Blige en tête - ont été inspirées par Aretha Franklin.

«Spectacle miraculeux»

Aretha Franklin, à qui un cancer a été diagnostiqué en 2010, a chanté pour la dernière fois en novembre 2017 au profit de la fondation d’Elton John contre le sida.

Son dernier concert avait eu lieu à Philadelphie, en Pennsylvanie, en août 2017. «C’était un spectacle miraculeux étant donné qu’Aretha combattait déjà l’épuisement et la déshydratation», souligne Roger Friedman sur son site.

Au printemps dernier, elle avait annulé une série de concerts, dont l’un prévu le jour de son anniversaire, pour des raisons de santé.

Au cours de sa longue carrière, la chanteuse a remporté 18 Grammy Awards, les récompenses musicales les plus prestigieuses. C’est notamment la première femme à avoir été admise au «Rock and Roll Hall of Fame», le panthéon américain du rock, en 1987, quatre ans après sa création.

Parmi ses principaux hits figurent «(You Make Me Feel Like) A Natural Woman», «Day Dreaming», «Jump to It», «Freeway of Love» ou encore «A Rose Is Still A Rose».

Elle possède une rue à son nom dans la ville de Detroit, capitale de la compagnie de disques Motown.

En 2005, elle avait reçu du président George W. Bush la médaille de la Liberté, la plus haute distinction américaine pour un civil.

En janvier 2009, elle avait chanté pour l’investiture du président Barack Obama, premier président afro-américain de l’Histoire des États-Unis, après avoir chanté pour l’investiture du précédent président démocrate, Bill Clinton, en 1993.