Lafrenière attire davantage l’attention

Alexis Lafrenière, qui aura 17 ans le mois prochain, a confirmé son statut. Il sera le joueur convoité en 2020. Il l’a clairement indiqué au cours du tournoi Hlinka-Gretzky. Le jeu qu’il a réalisé contre la formation de la Suède tirait de la magie.

Mais ce n’est pas uniquement en raison de son jeu qu’il a conquis la galerie. C’est en raison de son leadership.

On dit souvent qu’on reconnaît la valeur de l’homme face à l’adversité. À cet égard, Lafrenière a été le joueur dominant qu’on attendait, démontrant son sens du devoir, faisant de ses coéquipiers des joueurs capables d’élever leur jeu d’un cran.

Au fur et à mesure que la compétition l’exigeait, au fur et à mesure qu’il devait étaler son immense talent, il a répondu d’une façon magistrale. Dans les moments où son équipe avait besoin d’un coup d’éclat, il s’est avancé et a demandé qu’on lui en fournisse l’opportunité.

Et il a été brillant.

Comme je le précisais la semaine dernière, l’équipe qui réclamera ses services en 2020 obtiendra non seulement un joueur d’exception, mais un joueur qui saura relever les défis, qui saura s’imposer comme un grand leader, qui saura se démarquer du peloton.

Je suis persuadé que certains directeurs généraux de la Ligue nationale vont se préparer au derby Lafrenière.

Entre-temps, ce sont les dirigeants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui salivent, particulièrement les partisans de l’Oceanic de Rimouski, qui pourront épier le jeune homme pendant deux saisons. Déjà que l’an dernier, à 16 ans, il a été solide à tous les niveaux. Gilles Courteau et son groupe, à l’occasion du 50e anniversaire de la ligue, pourront miser sur un joueur avec le même charisme que les plus grandes vedettes de l’histoire du circuit.

On ne pouvait souhaiter un meilleur scénario.

Encore quelques noms...

Si les directeurs généraux de la Ligue nationale montraient un peu d’audace et brisaient la fameuse barrière des joueurs autonomes avec restriction, on pourrait assister à quelques transferts de joueurs qui ne manqueraient pas de soulever les discussions.

Mais, on ne fera rien.

C’est l’omerta.

Chacun veut protéger son emploi. Personne n’ose provoquer un homologue. Ce n’est pas inscrit dans le livre... mais c’est une loi interne. On doit la respecter. Il y a plusieurs années, Bettman avait lancé un avertissement aux directeurs généraux.

« Si vous vous lancez dans une guerre pour le transfert d’un joueur autonome avec restriction, vous savez dans quoi vous vous embarquez. Les salaires vont grimper, vous allez perdre le contrôle de la situation et vous risquerez gros. »

Le message a été entendu.

Quelques noms de joueurs autonomes avec restriction qui n’ont toujours pas signé une nouvelle entente : William Nylander, Noah Hanifin, Sam Reinhart, Josh Morrissey, Shea Theodore, Ondrez Kase, Darnel Nurse et Miles Wood.

Manziel : encourageant ?

Au moins, il y a des signes encourageants. Les Alouettes ont perdu un autre match. D’accord. Mais, pour l’une des rares fois depuis deux ans, on a vu un quart-arrière qui pourrait éventuellement relancer cette concession.

Je dis bien pourrait.

Parce qu’on est loin de la coupe aux lèvres. Les Alouettes n’ont-ils pas concédé près de 500 verges aux Rouge et Noir ? Mais, il faut reconnaître que Manziel a offert une bonne performance. Il a joué avec plus d’aplomb.

On a observé un quart plus confiant, plus à l’aise profitant d’une bonne semaine d’entraînement. On l’a vu sur les lignes de côté encourager chacun des membres de l’unité offensive alors que le match tirait à sa fin.

« Je veux être le quart de cette équipe, je veux gagner avec cette équipe, je veux gagner pour mes coéquipiers et pour les amateurs. »

C’est bien. Manziel semble avoir pris un engagement et c’est déjà un point positif. Mais, il aura besoin d’aide. Est-ce que Duron Carter, limogé par les Roughriders de la Saskatchewan, pourrait être un joueur capable d’apporter du punch à l’attaque ? Il est libre et les Alouettes ont un intérêt.

Et pourquoi pas ?

Tiger refait surface

Les réseaux de télévision jubilent.

Le Tiger des bois (Tiger Woods) retrouve graduellement la forme et quel spectacle il a fourni, hier après-midi, au tournoi de la PGA. À un certain moment, on croyait qu’il était pour gagner le dernier tournoi majeur de la saison.

Mais, Brooks Koepka est présentement le joueur numéro un.

Il n’a pas flanché.

Sauf que Tiger Woods a été la grande vedette de l’événement. Une dernière ronde de 64, un cumulatif de -14 et pour la deuxième fois en deux semaines, il était parmi les meneurs. N’avait-il pas occupé le premier rang pendant quelques moments à l’Open, en Écosse ?

Tkachuk : bye, bye !

Brady Tkachuk a décidé de faire ses adieux à l’Université de Boston.

Bye, bye. Il signera une entente avec les Sénateurs d’Ottawa.

S’il n’évolue pas avec la grande formation, il pourra poursuivre sa carrière avec les Knights de London, l’une des meilleures organisations au niveau junior au Canada.

Tkachuk voudra demeurer à Ottawa. Mais, est-ce vraiment la bonne solution ? Les Sénateurs auront beaucoup de distraction au cours de la prochaine saison. Il y a le dossier de Erik Karlsson. Il y a le dossier Mark Stone. Il y a le dossier Matt Duchene.

Et, cette équipe n’a aucune chance de participer aux séries éliminatoires.