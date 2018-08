Le «multiculturalisme extrême» menace de «détruire» le Canada, selon Maxime Bernier

OTTAWA | Le député conservateur Maxime Bernier a effectué une sortie en règle contre le gouvernement Trudeau et son «multiculturalisme extrême» qui «détruira» le Canada, dimanche soir.

«Oui, le Canada est un pays immense et divers. Cette diversité nous définit et doit être célébrée. Mais où trace-t-on la ligne?», a-t-il d’abord demandé sur Twitter, avant d’élaborer sa pensée dans une enfilade de micromessages.

M. Bernier réagissait à un discours du premier ministre prononcé à Toronto, vendredi soir, dans lequel Justin Trudeau a affirmé que la diversité faisait la force du Canada.

Selon l’élu de Beauce, les minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ont acquis beaucoup de droits au fil du temps au Canada et il est temps de se demander jusqu’où doit aller la promotion de la diversité.

«Si tout et n’importe quoi est canadien, que signifie être Canadien?», a-t-il écrit.

L’ancien ministre a fustigé «le multiculturalisme extrême et le culte de la diversité de Trudeau», qui divisent la population et mènent à des «conflits sociaux et potentiellement la violence».

Il critiqué du même coup les «gens qui rejettent les valeurs fondamentales de l’Occident», «ceux qui refusent de s’intégrer et veulent vivre dans leur ghetto», sans préciser à qui il faisait référence.

«Il est temps de renverser cette tendance avant que la situation n’empire. Plus de diversité ne nous rendra pas plus forts, cela détruira notre pays», a conclu Maxime Bernier.

La tirade du Beauceron survient à dix jours du congrès conservateur à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Le cabinet du chef conservateur, Andrew Scheer, n’a pas souhaité réagir lundi matin.

Le candidat défait à la chefferie conservatrice est devenu une épine dans le pied d’Andrew Scheer dans les derniers mois.

En juin, Maxime Bernier a été démis de ses fonctions de ministre du cabinet fantôme après avoir insisté pour publier sur le web un chapitre de livre controversé. Il y accusait Andrew Scheer d’avoir gagné la chefferie en misant sur de «faux conservateurs», c’est-à-dire des militants qui auraient adhéré au parti seulement pour pouvoir voter contre lui et son idée d’abolir le système de gestion de l’offre dans l’industrie laitière.