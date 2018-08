Le Québec, leader en intelligence artificielle?

Pendant toute la campagne électorale, Le Journal passe au peigne fin les promesses des partis et les déclarations des candidats, pour vous permettre de départager le vrai du faux.

L’ÉNONCÉ

Accusant le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, de sous-estimer la place de l’intelligence artificielle dans l’économie québécoise, la vice-première ministre Dominique Anglade a soutenu au début du mois sur Twitter que « le Québec fait déjà partie des leaders mondiaux dans ce secteur et est reconnu ainsi à travers le monde ».

LES FAITS

Il ne fait aucun doute pour Yoshua Bengio, figure de proue dans ce domaine, que le Québec est un pôle majeur en intelligence artificielle, Montréal tout particulièrement. Le directeur scientifique de l’Institut québécois d’intelligence artificielle (MILA) est toutefois plus nuancé que la ministre Anglade.

« Il est important de réaliser que nous avons fait des progrès incroyables [...], mais que beaucoup d’efforts seront encore nécessaires — et avec une vision à long terme — pour gagner ce pari fou de faire de Montréal une Silicon Valley de l’intelligence artificielle. »

Montréal a des start-up comme Element AI qui tirent leur épingle du jeu, note M. Bengio, ajoutant toutefois que celles-ci sont moins nombreuses et « matures » que celles de Toronto, et encore moins que celles de San Francisco, en Californie.

Si le Québec est en bonne posture avec son imposant bassin d’experts, il est loin d’être le seul dans la course et n’a pas l’aisance d’investir aussi massivement que certains joueurs. La France, le Royaume-Uni, Singapour, la Chine et l’Allemagne sont du lot, en plus des géants américains.

Quoi qu’il en soit, Doina Precup, la directrice des bureaux montréalais de DeepMind, une entreprise britannique achetée par Google, estime que le Québec se démarque par le fait qu’il a commencé à investir en intelligence artificielle il y a une vingtaine d’années, alors que des pays comme la Chine n’ont réalisé que récemment l’importance de développer cette expertise.

Pas la seule circonscription sans école secondaire

L’ÉNONCÉ

En entrevue avec notre Bureau parlementaire, la candidate de Québec solidaire de la circonscription de Prévost, Lucie Mayer, a réclamé la construction d’une école secondaire.

« Nous sommes la seule circonscription au Québec à ne pas avoir d’école secondaire. Les enfants doivent faire de 45 à 90 minutes par jour de transport scolaire pour aller au secondaire. »

LES FAITS

Mme Mayer a tort. Prévost, au nord de Montréal, n’est pas la seule des 125 circonscriptions représentées à l’Assemblée nationale sans école secondaire francophone.

Selon les données du ministère de l’Éducation sur le réseau scolaire, la circonscription de Nelligan, dans l’ouest de Montréal, n’en a pas elle non plus. Elle compte cependant une école secondaire anglophone, tout comme... Prévost, où se trouve un établissement de la commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.

Les habitants sont cependant francophones à 95,4 % dans Prévost, alors qu’ils ne sont que 47,6 % à parler français dans Nelligan.

Pour avoir raison, Mme Mayer devrait donc préciser que Prévost est la seule sans école secondaire parmi les circonscriptions à majorité francophone.