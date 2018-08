L’épisode Omarosa de la téléréalité Trump

Avec tout ce qui se passe dans le monde qui mériterait l’attention de la population et des décideurs, Washington est encore embourbé dans un épisode emblématique de la présidence Trump. Les révélations d’Omarosa ne changeront pas grand-chose à la donne partisane aux États-Unis, si ce n’est que de perpétuer la téléréalité désolante qu’est devenue la politique à l’ère Trump.

De toutes les promesses que Donald Trump a faites en campagne électorale, la plus risible en rétrospective est sans doute sa promesse de n’engager que les meilleures personnes pour l’entourer dans son cabinet et à la Maison-Blanche. Non seulement plusieurs des personnes dans son entourage immédiat ont été pointées du doigt pour leur incompétence ou leur corruption (ou les deux), mais le taux de roulement du personnel de la Maison-Blanche après moins de deux ans parmi les 65 postes clés de la Maison-Blanche a déjà atteint 57%, ce qui dépasse tous ses prédécesseurs (voir ici).

Le chaos permanent

Ce taux de roulement s’explique entre autres par le chaos permanent qui règne dans l’entourage du président, qui a eu raison de collaborateurs modérément qualifiés, mais surtout par le fait que plusieurs des personnes embauchées par Trump n’avaient ni les qualifications, ni l’expérience, ni les capacités d’occuper le poste qui leur avait été confié. C’était notamment le cas d’Omarosa Manigault Newman, congédiée en décembre dernier, qui vient de ressurgir dans l’actualité à la faveur d’un livre à paraître où elle vide son sac. Mieux connue par son prénom, cette spécialiste de la téléréalité «congédiée» trois fois par Donald Trump dans la cadre de l’émission The Apprentice, avait su exploiter la faiblesse de Trump pour la flatterie pour demeurer dans son orbite. C’est ce qui lui a valu un poste à la Maison-Blanche. Dans un tweet ce matin, Trump prétend qu’elle l’avait supplié de lui donner un poste à grands renforts de pleurs et de larmes. Pour une fois, je le crois!

Omarosa avait été nommée directrice des communications pour le bureau de liaison publique de la Maison-Blanche, avec comme responsabilité informelle celle de bâtir des ponts entre le président et la communauté afro-américaine. Si vous êtes au courant de quelque chose qu’elle peut avoir accompli dans ce poste, faites-moi signe. Pour l’essentiel, elle a servi de faire-valoir face aux Afro-Américains ou de feuille de vigne pour masquer l’image de Trump comme raciste, un avis qui serait partagé par environ la moitié des Américains selon un sondage récent.

La vengeance

Le livre signé par Omarosa paraîtra demain et on y trouvera sans doute quelques passages juteux où l’ancienne loyale disciple de Trump assouvira son souhait de vengeance après avoir été écartée comme une vieille chaussette. On y reconnaîtra surtout son désir de faire un bon coup d’argent et d’entretenir pour le temps que ça durera sa notoriété de pacotille, qui lui permettra d’obtenir encore quelques contrats de téléréalité avant de tomber dans un oubli bien mérité. Les révélations qu’elle promet d’y livrer peindront Donald Trump comme un raciste misogyne dont la Maison-Blanche est en proie à une désorganisation telle qu’il y règne un chaos permanent. Bref, rien de nouveau sous le soleil...

Ceux qui sont disposés à croire ces accusations en sont vraisemblablement déjà convaincus et ils peuvent déjà appuyer leurs perceptions négatives de Trump sur une pléthore de faits avérés. Ceux qui appuient le président rejetteront du revers de la main les propos d’une vire-capot en mal de publicité dont les motifs d’enrichissement et d’autopromotion sont assez transparents (c’est probablement à ce genre de personnes que Trump faisait allusion quand il promettait d’engager uniquement des gens de compétence et de qualité irréprochables).

Un épisode de plus...

Le livre d’Omarosa et les révélations qu’il contiendra changeront-t-il la donne politique aux États-Unis? Non, pas vraiment. Ça n’aura pas plus d’effet qu’en avait eu Fire and Fury, le livre choc du journaliste Michael Wolff, qui a beaucoup fait jaser, vendu beaucoup de copies et n’a eu aucun effet mesurable sur l’opinion.

Pendant quelques jours, Donald Trump sera agité à ce sujet et il enverra des tweets empoisonnés pour insulter son ancienne associée, qui seront commentés ad nauseam. Il prendra notamment soin de souligner la faiblesse de son intelligence, comme il l’a fait récemment pour l’étoile du basketball Lebron James, le journaliste Don Lemon et la représentante Maxine Waters (tous trois afro-américains... Notez-vous une tendance?). Quand l’attrait des révélations d’Omarosa se sera dissipé, un autre scandale fera surface, qui tiendra la manchette jusqu’au prochain scandale.

Si cet épisode parmi d’autres de la téléréalité qu’est devenue la présidence Trump a un effet, ce sera comparable au supplice de la goutte. À la longue, à force de recevoir des signaux qui confirment l’inaptitude à gouverner du président et l’état lamentable de désorganisation de son administration, l’opposition à Trump se consolidera et atteindra le point de non-retour. À l’inverse, les supporters inconditionnels de Trump continueront de gober ses mensonges, ses hyperboles et ses appels en sourdine à la division comme paroles d’évangile. Le fossé partisan qui sépare la société américaine en deux clans qui se comprennent de moins en moins continuera de se creuser.

Pendant ce temps, les inégalités de revenus aussi se creuseront, tout comme le déficit budgétaire, les malades perdront leur couverture d’assurance-santé, les usines pollueront en toute impunité, mais l’attention continuera d’être braquée sur le désolant spectacle de téléréalité qu’est devenue la politique de ce pays qui était, jusqu’à il n’y a pas si longtemps, une grande démocratie.

À propos, si vous lisez le livre d’Omarosa, vous m’en donnerez des nouvelles. J’ai autre chose à faire.

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM