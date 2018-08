Les 17 plus beaux looks des Teen Choice Awards

Les vedettes les plus cool étaient toues réunies dimanche à la 20e édition des Teen Choice Awards, qui récompensent nos acteurs, chanteurs et influenceurs préfs du moment.

La gang de Riverdale a non seulement tout raflé en remportant neuf trophées, mais elle a aussi tout brisé côté style sur le tapis rouge. Il faut dire que Maggie Ziegler, Nina Dobrev et Chloë Grace Moretz n'ont vraiment pas donné leur place non plus avec leur look de feu.

Sans plus tarder, voici donc les 17 plus beaux looks qui ont fait tourner toutes les têtes!

Lili Reinhart

Brian To/WENN.com

Katherine Langford

AFP

Joey King

Brian To/WENN.com

Meghan Trainor

Brian To/WENN.com

Khalid

Brian To/WENN.com

Maddie Ziegler

Brian To/WENN.com

Cole Sprouse

AFP

Storm Reid

AFP

Lucy Hale

Brian To/WENN.com

Noah Cyrus

AFP

Mark Consuelos et KJ Apa

Brian To/WENN.com

Chloë Grace Moretz

Brian To/WENN.com

Camila Mendes

Brian To/WENN.com

Madelaine Petsch

Brian To/WENN.com

Nina Dobrev

AFP

Vanessa Morgan

Brian To/WENN.com

