Les Braves se moquent à nouveau des Marlins

Après avoir infligé un cuisant revers de 9-1 aux Marlins de Miami lundi après-midi, dans le premier match d’un programme double disputé à Atlanta, les Braves ont refait le coup aux visiteurs en soirée en les défaisant cette fois par la marque de 6-1.

Ronald Acuna fils et Freddie Freeman ont chacun produit deux points à l’aide de circuits en solo et de simples productifs. Mike Foltynewicz et Johan Camargo ont généré les autres points des Braves.

Stalin Castro a été à l’origine de l’unique point des Marlins, alors qu’il a claqué un double productif en sixième manche.

Foltynewicz (10-7) a empoché la victoire. Le lanceur droitier n’a alloué qu’un point, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en huit manches, en plus de retirer sept frappeurs sur des prises.

Merandy Gonzalez (2-1) a encaissé la défaite après avoir accordé trois points et huit coups sûrs en quatre manches et deux tiers.