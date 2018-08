Les coups de circuit coulent les Yankees

Les Mets de New York ont cogné cinq circuits pour venir à bout des Yankees au compte de 8-5, lundi au Yankee Stadium.

Amed Rosario, Jose Bautista, Todd Frazier, Brandon Nimmo et Michael Conforto ont tous expédié la balle dans les gradins. La frappe de Bautista a été la seule à être à l’origine de plus d’un point. L’ancien des Blue Jays de Toronto était précédé d’Austin Jackson sur les sentiers.

Miguel Andujar les a imités pour les favoris locaux, lui qui a frappé une longue balle bonne pour deux points.

Ayant donné trois points, dont deux mérités, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en six manches et deux tiers, Jacob deGrom (7-7) a obtenu la victoire. L’artilleur a retiré 12 adversaires sur des prises. Robert Gsellman a enregistré un septième sauvetage cette saison.

Luis Severino (15-6) a connu une sortie plus difficile, permettant quatre points, sept frappes en lieu sûr et une passe gratuite en quatre manches.