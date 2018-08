Les fils de Messmer ont le vent dans les voiles

Voilà un an à peine que les deux fils de Messmer, Antoine, 23 ans, et Cédérik, 26 ans, ont mis au monde le projet Les SomniFrères. Le duo, qui suit ainsi les traces de son célèbre père, a le vent dans les voiles avec un spectacle d’hypnose qu’il traîne aux quatre coins du Québec.

Ils n’ont pas moins de 45 dates au calendrier d’ici Noël, et ils sont en spectacle cinq soirs cette semaine, du 15 au 19 août, dans le cadre du ComediHa ! Fest-Québec.

« Et il y a déjà beaucoup, beaucoup de spectacles prévus en 2019 », soutient le cadet, Antoine, à l’autre bout du fil.

Son frère et lui n’ont pas toujours souhaité suivre le même chemin que Messmer, au contraire, raconte celui qui dit avoir vécu des choses difficiles par rapport à la carrière de son père. Antoine est allé au cégep, et Cédérick travaillait dans la vente automobile.

« On ne voulait pas vraiment faire ça, même si on avait les capacités pour le faire », dit-il.

Les frangins se sont rendus à l’évidence. « Tout nous ramenait toujours à ça. On est nés là-dedans. Quand on était jeunes, on assistait souvent aux spectacles et ç’a fait en sorte qu’on a appris les techniques de l’hypnose sans même essayer. C’était à l’intérieur de nous. Quand on a appliqué l’information acquise au fil des ans, ç’a fonctionné. »

Puis, ils ont « tout appris » en travaillant pendant cinq ans avec Messmer comme assistants, entre le Québec et la France. Ils ont surtout appris à gérer les impondérables et les « cas difficiles » d’un spectacle d’hypnose.

Hypnose et humour

« On se faisait appeler “les réveilleurs” dans l’équipe. Il y avait beaucoup de gens qui restaient endormis dans la salle, on s’en occupait. On se disait à la blague qu’on devrait faire un spectacle en duo. »

Avec leur spectacle, les SomniFrères mêlent l’hypnose et l’humour. Les fans de Messmer ne seront pas dépaysés, mais trouveront une dynamique différente grâce à leur complicité.

« Le fil conducteur du spectacle, c’est qu’on fait vivre aux gens une journée remplie de péripéties. Ça se déroule de façon hilarante pratiquement à tous les soirs. On joue beaucoup avec notre complicité et avec les réactions des gens. »

Les SomniFrères n’ont pas l’intention de faire compétition à leur père – qui leur a donné sa bénédiction – dans l’industrie du spectacle. Conscients du chemin à parcourir pour atteindre une telle notoriété, ils veulent toutefois conquérir prochainement la France et même les États-Unis.

Malgré le succès de Messmer, Antoine Normandin affirme que le public ne se fait pas d’attentes envers eux. « Et quand le public a des attentes, il repart satisfait. Les gens nous disent qu’on est aussi bon que notre père, donc on aime ça ! »

Vincent C : nouveaux tours

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Tout juste après les SomniFrères, le « magicien pour adultes » Vincent C présente à son tour une heure de matériel, également sous le Petit Chapiteau du Village George V. Il se sert de cette heure comme laboratoire pour tester de nouveaux numéros, tout en faisant des tours de son spectacle de tournée.

« J’essaie d’aller dans des moments de tensions autant que dans l’humour. Je teste des nouvelles choses, mais je refais certains classiques aussi, pour que les gens qui ne me connaissent pas découvrent ce que je fais. »

« C’est aussi drôle qu’un show d’humour », tient-il à préciser pour ceux qui ont des préjugés par rapport à la magie.

► Les SomniFrères et Vincent C donnent une heure de spectacle chacun sous le Petit Chapiteau du Village George V, du 15 au 19 août, dès 19 h.