Les hommes sur la voie rapide dans les métiers féminins

Si les femmes doivent travailler fort pour prouver leur valeur dans les métiers non traditionnels et qu’elles subissent souvent du harcèlement, la situation inverse est bien différente. Un homme dans un milieu de femmes gagne souvent davantage que ses collègues féminines, et se retrouve sur la voie rapide en matière de promotion.

Des recherches menées au Canada et ailleurs rapportent la même réalité: les hommes qui travaillent dans un milieu de femmes reçoivent de plus gros salaires que leurs homologues féminins.

Une récente étude canadienne de l’Université de Brock, en Ontario, démontre que les hommes sont largement favorisés dans le secteur du commerce de détail, où les femmes prédominent. Ils gagnent davantage que les femmes dans tous les types d’emplois, et se voient offrir plus souvent les postes à temps plein.

En 2015, une étude américaine menée après de 300 000 infirmières et infirmiers rapportait le même phénomène: les infirmiers gagnaient en moyenne 5100$ de plus que les infirmières.

Les hommes davantage promus

Dans un milieu de femmes, les hommes se verraient aussi offrir plus spontanément des postes de gestion. L’étude de l’Université de Brock rapporte que les hommes sont beaucoup plus nombreux à occuper des postes de gestionnaire en commerce de détail, même si ce secteur est majoritairement féminin.

Une réalité qui devrait faire réfléchir les femmes, et les inciter à prendre leur place.