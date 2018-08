«Mathieu Betts se donne sans relâche»

Pour une deuxième année consécutive, un ancien entraîneur adjoint dans la NFL croit que Mathieu Betts possède les atouts pour évoluer dans la grosse ligue.

Après Jim Washburn, l’an dernier, qui prévoyait que l’ailier défensif étoile du Rouge et Or de l’Université Laval allait évoluer dans la NFL un jour, c’est au tour de Jim Herrmann de louanger le double vainqueur du trophée J. P. Metras décerné au meilleur joueur de ligne au pays.

« Ce que j’aime le plus de Mathieu, c’est qu’il se donne sans relâche », a mentionné Herrmann, qui a travaillé avec les Jets de New York, les Giants de New York et les Colts d’Indianapolis pendant 12 saisons comme responsable des secondeurs en plus d’être associé aux Wolverines du Michigan pendant 20 années, dont neuf comme coordonnateur défensif.

« Il réussit des jeux dans le champ arrière, mais aussi 20 verges devant la ligne de mêlée. C’est rare chez un ailier défensif. »

« Mathieu est tellement explosif, de poursuivre Herrmann. Il va réussir de gros sacs dans les moments déterminants d’un match. Il possède ce talent de briller dans les moments les plus importants. »

S’il se concentre principalement sur les secondeurs au camp du Rouge et Or, Herrmann a aussi épluché quelques films de Betts avant de se pointer à Québec. Il l’a aussi vu à l’œuvre au camp de printemps, en mars dernier, à Orlando.

Rapide et agile

« Pour le moment, je n’ai pas vu assez de films pour prédire s’il jouera ou non dans la NFL, a indiqué le vainqueur du Super Bowl avec les Giants en 2011, mais il possède les atouts pour obtenir une opportunité. Il possède la vitesse, l’agilité et il met les efforts nécessaires. »

Entraîneur de ligne défensive pendant 18 ans dans la NFL, dont 12 avec les Titans du Tennessee, Washburn nous mentionnait l’an dernier qu’il voyait Betts dans la NFL comme secondeur extérieur qui exerce de la pression sur le quart-arrière dans un schéma défensif de type 30, qui utilise seulement trois joueurs de ligne défensive.

Qu’en pense Herrmann ? « Je ne le sais pas. On verra. »

Vitrine

À moins de toute une surprise, Betts sera invité à la 94e édition du East West Shrine Game, le 19 janvier, à St. Petersburg.

Cette rencontre, qui a permis à Laurent Duvernay-Tardif et Antony Auclair de se faire connaître avant de percer un alignement de la NFL, met en vedette des joueurs susceptibles d’être sélectionnés habituellement à compter de la quatrième ronde et deux Canadiens.