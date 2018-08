Portraits : Ces jeunes qui sont retournés à l'école après une longue absence

Retourner aux études, à quelque niveau que ce soit, représente un grand défi d’adaptation. Bien que cette réalité ait son lot d’embûches, le jeu en vaut généralement la chandelle.

Voici les portraits de jeunes pour qui l’expérience a été bénéfique, en espérant rassurer ceux qui souhaitent le faire, mais hésitent encore.

MYLAINE, 33 ANS

Mylaine a un parcours scolaire peu commun. Elle délaisse les bancs d’école en secondaire 5, avant d’obtenir son diplôme.

Elle cumule les jobines, jusqu’à ce qu’une opportunité d’emploi plus lucratif la pousse à compléter les quelques cours manquants pour l’obtention de son DES. Elle obtient le boulot, et y travaille encore aujourd’hui, après 10 ans.

C’est le premier d’une série de voyages en Haïti qui lui fait questionner son parcours. «Ça faisait longtemps que je ne m’étais pas sentie bien en tant que personne. Le bien-être que j’ai vécu m’a vraiment motivé à repenser à ma vie».

Crédit : Mylaine

Elle revient au Québec et décide de redéfinir sa trajectoire, et de s’inscrire au Cégep en architecture. Elle a alors 30 ans.

Il est facile pour Mylène de s’intégrer. Sa différence d’âge avec les autres élèves lui confère le rôle de «grande sœur».

Elle relève de beaux défis et elle excelle. «J’aime ce que j’apprends. Mes cours de base sont vraiment intéressants. La philo, l’écriture et littérature, plus jeune, ça ne m’aurait jamais intéressé. J’ai aussi des cours de sciences, et ça me fait sentir bien de voir que je suis capable de les réussir.»

Elle ne voit que des avantages à son retour aux études. Elle se connait bien et se concentre sur ses objectifs.

Son seul stress par rapport à ce grand saut : l’argent. Elle sait qu’il se fera plus rare, mais elle a droit aux prêts et bourses et elle continue à travailler à temps partiel.

Elle vit au jour le jour et est toujours capable de joindre les deux bouts. «Je suis pauvre, mais je suis heureuse!»

Son conseil : «Fonce ! When there’s a will, there’s a way!»

ROXANNE, 27 ANS

Saguenéenne d’origine, Roxanne est partie s’installer au Mexique en 2012 en quête de nouvelles aventures.

N’étant pas satisfaite de sa situation professionnelle, elle fait le choix, à l’automne 2017, de revenir en terre québécoise pour obtenir un baccalauréat en urbanisme.

Le défi est double: changer de pays et faire un retour aux études.

Au Mexique, elle communique principalement en espagnol, mais aussi en anglais, puisqu’elle donne des cours en ligne aux hispanophones voulant apprendre la langue de Shakespeare.

La barre est donc haute, puisqu’université égale beaucoup de rédaction et de lecture, en français.

C’est à l’hiver 2018, après 6 ans d’absence sur les bancs d’école, qu’elle entame sa première session universitaire.

Le premier mois n’est pas sans difficultés. «Je m’asseyais devant mon ordinateur pour faire un travail et les mots ne sortaient pas. Je devais lire des articles scientifiques pour faire mes travaux, mais quand ça fait 5 ans que tu n’as pas lu ce genre de texte, c’est vraiment dur à comprendre.»

Il est également difficile pour elle de s’adapter au train de vie étudiant, bien différent de celui de ses amis de son âge: «Je suis la seule personne de mon entourage qui commence un bac à 26 ans. Je ne peux pas sortir autant, je fais moins d’argent. Tout le monde est dans leur vie d’adulte, et je retombe dans un rythme de vie de quelqu’un qui a 20 ans.»

Son budget est considérablement réduit puisqu’elle doit quitter son emploi pour se concentrer sur son projet scolaire. Heureusement, elle aussi a droit aux prêts et bourses.

Malgré ce départ difficile, elle est capable de s’en sortir et de se remettre rapidement dans le bain.

Crédit : Roxanne Munger

Bien que la nostalgie l’envahisse encore à certains moments, elle ne regrette pas. Son retour au Québec et aux études est définitivement un bon choix pour elle et pour son avenir.

Son conseil : « Ne te prends PAS le maximum de cours que tu peux. Tu te mets déjà sur les épaules de retourner à l’école, donne-toi une chance. »



ALEXANDRE, 33 ANS

Alexandre avait déjà une carrière en tant que timonier dans la marine marchande avant de retourner aux études. Il avait un bon salaire et des bonnes conditions de travail.

Geek de nature, il aime lire, jouer, et surtout, résoudre des casse-têtes (littéralement et figurativement).

Son travail ne lui permettait malheureusement pas d’utiliser cette créativité.

«Je n’étais pas vraiment heureux dans ce que je faisais. J’étais tout le temps parti, je n’aimais pas la vie de bateau et mon travail était vraiment répétitif; ça ne me laissait pas être créatif».

Crédit: Alexandre

Il souhaitait se réorienter dans un métier qui mettrait ses aptitudes à l’œuvre, et qui lui permettrait d’avoir un bon train de vie.

Il s’inscrit à un cours pour obtenir ses «maths fortes», avant d’entrer au cégep à 27 ans. Il est ensuite accepté à l’École de Technologie supérieure en génie logiciel.

La transition du mode de vie de marin à celui d’étudiant à temps plein est aisée: «J’adore le changement, je n’aime pas rester dans la même routine, donc le plus facile, ça a été de me lancer».

Crédit : Alexandre

Ce qui a été plus difficile, c’est le changement de niveau de vie. Il doit s’adapter aux revenus beaucoup plus minces qu’à l’habitude. Malgré sa tendance aux dépenses folles, il est capable de gérer son argent.

Son conseil: «Fais-toi un budget et l’autodiscipline! Si j’avais fait ça dès le départ, la transition entre travail à temps plein – étude à temps plein aurait été moins drastique.»

Et vous, seriez-vous prêt à faire ce grand saut?