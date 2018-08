Quand la rage au volant carbure à la chaleur

Les vagues de chaleur qui ont touché le Québec cet été n’ont pas seulement fait grimper le mercure, elles pourraient avoir rendu certains conducteurs plus impatients, voire plus violents.

Ils ont mesuré le temps que prenaient des automobilistes frustrés avant de klaxonner derrière une auto trop lente, conduite par un expérimentateur. Ils ont pu confirmer ainsi que les automobilistes sont plus agressifs les jours où il fait plus chaud.

Les températures élevées nous indisposent et changent notre perception des autres. On devient plus méfiant et plus prompt à entrer en conflit.