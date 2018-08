Que La Joute commence!

Bon, c’est officiel, la campagne provinciale débutera le 23 août.

Êtes-vous excités ? Enthousiastes ? Fébriles ?

Avez-vous hâte que la bataille commence ? Que les hostilités débutent ?

Que les autobus des partis passent dans votre quartier ?

La carte de crédit

Je vais être franc avec vous : personnellement, je m’en contrebalance.

Je me sens comme un végétarien qui aurait le choix entre une côte de bœuf, un jarret d’agneau, une blanquette de veau et un rôti de porc.

Je regarde les quatre partis, et aucun ne m’allume.

La maison doit être refaite de fond en comble, mais tout ce qu’ils nous proposent est de changer la couleur des murs.

Les quatre chefs n’ont qu’un mot à la bouche : dépenser.

On va donner de l’argent pour ci, de l’argent pour ça. Des investissements, des subventions, des allocations, des prêts, des cadeaux.

Et vous allez voir, tout va se régler comme par magie. Comme si la source de tous nos problèmes était l’argent...

Regardez tout le fric qu’on a investi dans le système de santé au fil des ans. Des gonzilliards de dollars ! Vous voyez une différence, vous ?

Le problème n’est pas l’argent. C’est l’organisation du travail.

Or, dès que tu oses remettre en question les habitudes des fonctionnaires, tu te fais rentrer dedans.

On veut tout changer en ne changeant rien.

Superman XXV

La seule différence entre les partis est la façon dont ils vont nous presser le citron.

Certains vont utiliser un extracteur électrique. D’autres vont préférer une centrifugeuse ou un bon vieux presse-agrumes en stainless.

Mais le résultat sera le même : on va se retrouver tout sec et tout ratatiné.

Pour la première fois de ma vie, je songe sérieusement à annuler mon vote.

Comme la mère de Michel Chartrand disait : « Mon fils, tous les gens qui se présentent aux élections te veulent du bien. Mets un X à côté de chaque nom ! »

Quand t’es rendu que la CAQ incarne le changement, c’est que t’es dans le trouble en maudit !

François Legault, le changement ?

Il va changer quoi, au juste ?

Au lieu de payer avec la carte de crédit, il va payer avec la carte de guichet.

Wouah ! On tue la une.

Méchante révolution.

La politique est comme le cinéma. Au lieu de proposer des créations inédites, originales, qui nous font voir le monde différemment, sous un autre angle, on refait la même chose.

Un reboot. Un prequel. Un spin-off. Une suite.

Toujours le même superhéros. La seule chose qui change est la couleur de ses collants.

« Elle est partie ! »

Cette année, la description de la course va être plus intéressante que la course elle-même.

Moi, ce n’est pas ce que Legault, Lisée, Couillard ou les pogos de Québec Solidaire vont annoncer qui va m’intéresser, c’est ce que les participants de La Joute vont dire !

C’est comme le base-ball. Ce n’est pas tant le sport qui est excitant que les exclamations de Rodger.

Et le pire est que les élections vont se dérouler le 1er octobre. Seize jours avant la légalisation du pot.

On ne pourra même pas aller voter gelés.