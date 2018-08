Québecor acquiert le Guide de l'auto

Le Guide l’auto passe aux mains de Québecor.

L’entreprise en a fait l’annonce, lundi, en affirmant qu’elle faisait ainsi l’acquisition de «LA référence en matière de contenu automobile».

Québecor acquiert non seulement un livre qui est «présent dans le paysage médiatique et automobile québécois depuis plus de 53 ans», publié par une de ses maisons d’édition (Les Éditions de l'Homme», mais également un actif numérique important.

«Le Guide de l'auto a également effectué une transformation numérique réussie, comme en témoignent les 1 500 000 visiteurs uniques qui consultent guideautoweb.com et son pendant anglophone carguideweb.com chaque mois, cumulant plus de 7 millions de pages vues», a précisé Québecor dans un communiqué.

Mathieu Turbide, vice-président contenu numérique de Québecor, a expliqué qu’«en intégrant l'ensemble des vecteurs de cette marque phare au sein de Québecor, nous avons confiance de pouvoir faire croître encore davantage le Guide de l'auto, tout en renforçant notre offre de contenu automobile sur l'ensemble de nos plateformes».

De son côté, Christian Jetté, président Édition, secteur Livres de Québecor, a indiqué qu’«en réunissant au sein d'une même équipe des spécialistes capables de traiter de l'ensemble des enjeux touchant le monde automobile, nous serons en mesure d'aller encore plus loin dans l'identification et la mise en valeur de contenu pertinent pour nos lecteurs, confirmant ainsi le statut de référence incontournable du Guide de l'auto».

Jusqu’à maintenant président et propriétaire du Guide de l’auto, Jean Lemieux continuera, avec son équipe, à s’en occuper en tant, dorénavant, que directeur des contenus automobile chez Québecor. Patrick Lauzon, qui était également propriétaire, quittera ses fonctions au Guide de l’auto.

Le montant de la transaction n’a pas été précisé.