Quoi faire quand un couple de voisins s'engueule à n'en plus finir?

La violence conjugale verbale est bouleversante. Particulièrement lorsque, comme voisins, nous en sommes les témoins auditifs. Que faire quand on appelle l'aide et que la police nous répond que : « Tout le monde a le droit de s’engueuler »?

La soirée d’été sur la terrasse était parfaite. Chaude, étoilée, calme, jusqu’à ce qu’un couple de voisins, aussi dans sa cour, se mette à s’engueuler avec une telle violence que l’homme a balancé sa coupe de vin au visage de son amoureuse.

Ce qui n’a fait que décupler les propos injurieux et les décibels de part et d’autre.

Je n’ai rien vu. J’ai tout entendu. Les enfants aussi. Ils sont descendus de leur chambre, inquiets.

Intervenir directement ou faire appel à la police?

La scène est absurde. Tels des espions de pacotille cachés dans la ruelle, nous nous sommes retrouvés, quelques voisins, à chuchoter à la noirceur, échangeant sur ce qui était mieux à faire.

Pour elle d’abord. Pour eux ensuite. Et pour nous.

Notre veillée de vacances caniculaire venait de prendre une douche froide. La violence, ça glace le sang.

Pendant tout ce temps, l’engueulade se poursuit avec une pluie d’insultes et un orage de claquage de portes.

Consternés, nous surveillons à l’écart que la colère ne dégénère pas en agression physique.

La tempête ne diminuant pas en intensité, nous convenons, à tort ou à raison, qu’il est mieux de ne pas intervenir directement.

Il y a quelques années, dans une autre ville, un policier m’a réprimandée pour être allée frapper à la porte d’un couple en crise à l’appartement au-dessus de chez moi. J’avais mis ma sécurité en danger, m’avait-il plaidé.

Tant qu’il n’y a pas de violence physique, la police ne peut rien faire.

Après de très longues minutes d’engueulade assourdissante, l’un d’entre nous décide de téléphoner à la police.

En moins de vingt minutes, des patrouilleurs sont arrivés sur les lieux. Ce qui mit fin aux hostilités.

Peu après leur intervention, j’ai croisé les jeunes agents. Une magnifique occasion de leur demander ce qui était le mieux à faire dans des cas comme celui-là.

« Nous téléphoner », m’ont-ils répondu, ajoutant du même souffle que, quand il n’y a pas de violence physique ou de traces de violence physique, ils ne peuvent rien faire de plus.

Ce qui m’apparait tout à fait compréhensible. Les policiers ne sont pas des travailleurs sociaux.

Mais est-ce dire qu’on ne fait rien de plus?

Sans aucun doute, ces gens ont besoin d’aide. D’autant qu’ils ont des enfants.

Des disputes répétées

Depuis cette soirée, les disputes se sont répétées. Avec moins d’intensité, certes, mais assez troublantes pour m'enlever l'envie de rester à l’extérieur.

J’ai beau rentrer chez moi, fermer les fenêtres, me mettre des bouchons dans les oreilles et un oreiller sur la tête s’il le faut, je ne peux enlever de ma conscience qu’il y a, à côté de chez moi, des voisins souffrants. Des parents qui partagent leur vie et leurs déchirements avec des enfants, une semaine sur deux.

Des enfants qui, eux, préfèreraient probablement que ce « droit à l'engueulade » ne soit pas utilisé.