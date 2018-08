Rentrée radio: La chaise musicale

Retours, déménagements, arrivées... Exception faite du 98,5 FM, les radios montréalaises poursuivent leur grand jeu de la chaise musicale cet automne. Voici les sept personnalités impliquées au cœur des plus importants changements.

Alexandre Barrette

Photo courtoisie, Rythme FM

Après avoir passé plusieurs années à CKOI, Alexandre Barrette atterrit à Rythme FM. Il fera équipe avec Sébastien Benoît et Marie-Ève Janvier aux commandes de L’incroyable retour en semaine à 16 h. Le nouveau trio entame sa saison cet après-midi.

François Pérusse

Photo courtoisie, Bell Média

Deux ans après avoir quitté Énergie pour CKOI, François Pérusse retrouve la station de Bell Média. À compter du 20 août, les auditeurs pourront l’entendre chaque matin dans Le boost avec Jonathan Roberge, Julibou et Philo Lirette. L’humoriste proposera une capsule de 25-30 secondes toutes les 20 minutes. « On sort du classique des Deux minutes du peuple, indique le directeur de contenu d’Énergie, Benoit Simard. C’est une nouvelle formule beaucoup plus collée à l’actualité. »

Véronique Cloutier

Photo courtoisie

Le plus grand — et étonnant — changement cette année : après 14 rentrées automnales à Rythme FM, la populaire animatrice passe à Rouge, où elle pilotera l’émission du retour, Véronique et les fantastiques, du lundi au jeudi de 16 h à 18 h. Dans cette nouvelle aventure, Véronique sera entourée de 15 collaborateurs, dont Antoine Vézina, Joël Legendre, Pierre Hébert, Anne-Élisabeth Bossé, Rémi-Pierre Paquin, Bianca Gervais, Phil Roy, Guylaine Guay, Étienne Boulay, Sarah-Jeanne Labrosse et Sébastien Dubé. Marie-Soleil Michon, une autre ressortissante de Rythme FM, où elle animait Des hits dans l’trafic avec Sébastien Benoît, fera également partie du groupe de collaborateurs. Entrée en ondes le 27 août.

Stéphane Langdeau

Photo tirée du site Facebook

Après avoir piloté L’antichambre à RDS pendant huit ans, Stéphane Langdeau animera La chambre au 91,9 Sport. L’émission, qui sera diffusée en semaine de 20 h 30 à 23 h à compter du 27 août, donnera la parole aux amateurs de sport, nous informe la station.

Stéphane Laporte

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Après La Voix, Stéphane Laporte fera entendre la sienne une fois par semaine à Gravel le matin à ICI Première. Le concepteur et producteur fait partie des nouveaux chroniqueurs du rendez-vous matinal, avec Marie-Ève Morin (santé), Mathieu Dugal (techno) et Marie-Ève Tremblay (comportement humain). Laporte « partagera ses réflexions humaines, drôles ou indignées sur notre société », indique Radio-Canada. Et ça commence aujourd'hui.

Pier-Luc Funk

Photo courtoisie

Après avoir connu son baptême des ondes l’an dernier aux côtés de Peter MacLeod, le comédien pilotera sa propre émission. À compter du 24 août, il tiendra les rênes du Funk Club avec Valérie Roberts et Bryan Audet, les vendredis à 15 h. Son départ du Clan MacLeod a entraîné le recrutement de deux nouveaux humoristes au rendez-vous du retour : Mehdi Bousaidan, qui sévira le lundi, et Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, qu’on entendra le mardi.

Annie-Soleil Proteau

Photo courtoisie, Rythme FM

L’animatrice succède à Marie-Ève Janvier à Bonjour Montréal à Rythme FM. Depuis ce matin, elle sévit aux côtés de Philippe Pépin, Stéphane Bellavance et Valérie Lebeuf du lundi au jeudi de 5 h 30 à 8 h 15. Anaïs Favron prendra sa place pour clôturer la semaine le vendredi, puisqu’elle demeure en poste à Salut, bonjour ! les vendredi, samedi et dimanche. En d’autres termes, Annie-Soleil se lèvera en pleine nuit sept jours sur sept au cours des prochains mois. Espérons qu’elle ait pris une grande inspiration ce week-end...