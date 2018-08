Ruby Rose attaquée sur Twitter après l'annonce de son rôle de Batwoman

Ruby Rose était en extase quand elle a annoncé qu'elle reprenait le rôle de Batwoman dans une série télé qui sera présentée sur CW Network. Son bonheur fut toutefois de courte durée, puisque de nombreux usagers Twitter s’en sont pris à l’actrice qui a décidé de supprimer son compte.

Une publication partagée par Ruby Rose (@rubyrose) le 2 Août 2018 à 4 :33 PDT

Puisqu’elle s’identifie comme queer et gender fluid, Ruby Rose était heureuse d’incarner une héroïne lesbienne. Pour certains, toutefois, la femme de 32 ans n’est pas assez «gaie» pour incarner Batwoman. Une attaque injuste que l’actrice s’est empressée de dénoncer, juste avant de supprimer son compte Twitter.

«D’où est-ce que ça vient : “Ruby n’est pas lesbienne et ne devrait pas incarner Batwoman” ? Ça doit être la chose la plus drôle et ridicule que j’ai entendue. Alors que j’ai fait mon coming out à 12 ans ? Alors que depuis 5 ans, je dois me battre contre des gens qui disent “elle est trop gaie”? Je n’ai pas changé. J’aimerais qu’on se soutienne tous, peu importe le chemin qu’on prend.»

Une publication partagée par Ruby Rose (@rubyrose) le 25 Juin 2018 à 1 :44 PDT

Celle qui se glissera dans la peau de Kate Kane a décidé de décrocher de la plate-forme d’échange pour se concentrer sur ses projets et laisser la négativité des gens derrière elle.

«J’ai hâte de dormir plus de 4 heures par nuit et de quitter Twitter pour mettre mon énergie sur mes 2 projets à venir. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me joindre sur mon “bat phone”», a-t-elle conclu, avant de supprimer son compte.

L’actrice a aussi décidé de restreindre les commentaires sur certaines publications Instagram du même coup.

Une publication partagée par Ruby Rose (@rubyrose) le 11 Juil. 2018 à 2 :16 PDT

Comme quoi, il est difficile de plaire à tout le monde!