Saguenay: quatre résidences évacuées après un glissement de terrain

SAGUENAY | Les occupants de quatre résidences de l’arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay, ont été évacués en raison d’un glissement de terrain survenu au beau milieu de la nuit de dimanche à lundi.

Les coulées de boue ont causé des dommages sur les terrains et le stationnement de trois résidences de la rue des Eudistes.

Selon la Ville de Saguenay, le glissement de terrain a été causé par un bris d’aqueduc, survenu dans le quartier résidentiel en haut du talus derrière ces résidences.

En tout, une dizaine de résidents ont dû quitter leur maison temporairement.

«Ils sont venus nous avertir. Ils sont venus cogner à la porte. Moi, je pensais que c’était de la pluie. Ça faisait un moyen bruit», a expliqué Louise Fortier, une citoyenne évacuée, à TVA Nouvelles.

En début de matinée, lundi, la Ville a toutefois autorisé les résidents à réintégrer leur domicile.

«On a constaté que ce n’était pas un glissement de terrain dû à des causes naturelles, mais plutôt parce qu’il y a eu un bris sur le réseau d’aqueduc. Donc, on peut vous confirmer que c’est tout à fait sécuritaire. Il n’y a plus d’écoulement d’eau. Donc, les gens peuvent réintégrer», a affirmé le porte-parole de la Ville, Jeannot Allard.

Quatre personnes avaient été prises en charge par la Croix-Rouge.

Heureusement, personne n’a été blessé à la suite de l’incident et les maisons n’ont pas été touchées.

Les travaux qui devront être effectués seront pris en charge par la Ville de Saguenay.