SAQrez-nous patience avec le prix du vin !

On peut voir passer bien des choses sur son fil d’actualité Facebook. Récemment, j’ai vu une capture d’écran censée démontrer l’absurdité de la Société des alcools du Québec. Le gin Ungava serait moins cher à la LCBO, en Ontario, que chez nous.

Passons outre que le gin Ungava est désormais une compagnie ontarienne, et que la LCBO achète généralement plus de plus grandes quantités (et qu’il est donc fort possible qu’elle cherche à écouler ses surplus de produits en baissant les prix), même si ces deux faits devraient suffire à ne pas trop s’en faire avec cette différence de... 55 cents entre le prix de la bouteille en Ontario et de celle au Québec. 55 cents ! Quel prétexte pour privatiser ou démanteler une société d’État, n’est-ce pas ? Si un dentifrice coûte 45 cents de plus chez Jean Coutu que chez Uniprix, prônera-t-on un changement de propriétaire ?

On entend souvent, chez les partisans de l’abolition du « monopole » et de la privatisation, l’argument du prix du vin. La bouteille serait terriblement plus chère ici qu’à l’étranger.

Malheureusement, rien n’indique qu’il existe une telle règle générale.

Des tonnes de produits sont moins dispendieux ici que dans le pays d’origine. Prenez par exemple le délicieux Santorini Assyrtiko : 16,35 $ à la SAQ, 23,50 $ sur le site du producteur ; ou le californien Heritance Rutherford Cabernet Sauvignon 2014, qu’on trouve pour 50 $ ici, et pour –en moyenne- 60 $ aux États-Unis ; ou encore le Mouton Cadet Réserve Bordeaux : 18,50 $ à la SAQ, 21,50 $ dans un magasin de la chaîne Nicolas, en France. Si on souhaite absolument comparer la SAQ et la LCBO, mentionnons le Masi Campofiorin, qui est à 20,60 $ au Québec et 21,95 $ en Ontario. Nous pourrions aussi comparer le prix du Ruffino Chianti Classico Riserva Ducale, qui est à 24,65 $ au Québec, et à 30 $ (plus taxe) par le secteur privé de l'Alberta. Parlant de l'Alberta, pourquoi le prix du Antinori Peppoli 2016 est-il offert à 8 $ de plus qu'au Québec, et que cet écart atteint plus de 10 $ quand il s'agit du Argiano Brunello di Montalcino ?

Et je rappelle que nous n’avons pas besoin de calculer la taxe sur les prix affichés par la SAQ.

Il existe évidemment plusieurs contre-exemples. Il est aussi possible que les quelques cas que j'avance ici soient obsolètes prochainement, et ce, pour une raison toute simple : les prix sont en évolution constante. Les producteurs modulent leurs prix en fonction de l'offre et de la demande, et cette dernière varie d'un marché à l'autre. Raison de plus de ne pas conclure à un prix de facto excessif des produits de la SAQ.

C’est d’autant plus impressionnant du fait que le Québec n’est pas un producteur, ou si peu, et est avant tout un importateur. La SAQ est le troisième acheteur en Europe, et l'un des six principaux dans le monde, lui permettant d’acheter à prix moindre ; si un magasin privé veut pouvoir engranger un certain profit, il devra l’acheter au prix courant. Et rappelons aussi que la SAQ offre la même facture, pour les mêmes produits, dans l’ensemble de ses succursales partout au Québec.

Pendant plusieurs années, le gouvernement du Québec donnait effectivement comme consigne de conserver des prix élevés afin d’obtenir davantage de recettes budgétaires. Depuis quelques mois, le gouvernement exige plutôt de ne pas hausser les prix, entraînant naturellement une baisse du dividende versé à l'État.

On peut bien entendu tenir un débat de société. Veut-on que l’alcool soit plus accessible pour le consommateur, ou souhaite-t-on plutôt conserver des prix plus élevés pour éviter les excès et pour financer nos programmes sociaux ? Les deux options peuvent être discutées, et il n’est nul besoin de chambarder les structures à coup de privatisation ou d’abolition du « monopole ». En plus, vous pouvez voter tous les quatre ans, ce que vous ne pouvez pas faire dans une entreprise privée...