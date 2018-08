Soirée parfaite pour Nicholas Castellanos au bâton

Nicholas Castellanos a placé la balle en lieu sûr lors de chacune de ses cinq présences officielles au bâton dans un gain de 9-5 des Tigers contre les White Sox de Chicago, lundi, à Detroit.

Avec une longue balle de deux points en fin de septième match, Castellanos a brisé une égalité de 4-4 et amorcé une poussée de cinq points en deux tours au bâton des favoris locaux

Le voltigeur a également cogné deux simples et deux doubles pour terminer sa soirée de travail avec cinq points produits. Il s’agit de son premier match de cinq coups sûrs en carrière.

Son coéquipier James McCann a également bien fait avec quatre coups sûrs, croisant le marbre chaque fois.

Entamant le match sur la butte, Artie Lewicki a permis trois points, six frappes en lieu sûr et trois buts sur balles en quatre manches et deux tiers. La victoire est allée au dossier de Louis Coleman (4-1).

Dans le camp adverse, Omar Narvaez et Adam Engel ont frappé des circuits en solo. Utilisé en relève au partant Reynaldo Lopez, Jeanmar Gomez (0-1) a subi une première défaite cette saison.