Top 8 de la Coupe Rogers

1. Une finale de fous

Simona Halep a trouvé le moyen de mettre un point d’exclamation spectaculaire à cette semaine de tennis à Montréal en venant à bout de Sloane Stephens dans une finale de fous marquée par 15 bris. Malgré la fatigue accumulée, la meilleure joueuse au monde a enregistré un deuxième titre au stade du parc Jarry.

2. Blessure horrible

Photo USA TODAY Sports

On aura craint le pire mercredi soir lorsque Mihaela Buzarnescu s’est tordu la cheville sur le court Banque Nationale dans un vif affrontement face à Elina Svitolina. En se déplaçant vers sa droite en fond de terrain pour y récupérer une balle placée habilement par sa rivale, sa cheville a bloqué sur la surface alors que son corps a continué sa course. Souffrante et en pleurs sur les lignes de côté, elle a quitté le terrain 15 minutes plus tard en fauteuil roulant. Finalement, plus de peur que de mal. Les examens n’ont révélé aucune fracture. Son tournoi était néanmoins terminé.

3. Halep se fâche

Pourtant posée et aimable depuis le début de la semaine, Simona Halep, championne de l’édition 2016 à Montréal et deux fois finalistes à la Coupe Rogers depuis quatre ans, est sortie de ses gonds vendredi soir après avoir disputé trois matchs en 24 heures. Sans avoir complètement tort, elle a prétendu que la WTA l’embêtait dans la confection des horaires de jeu sans lui laisser le temps de se reposer comme ses rivales. Ça ne l’a pas empêchée de participer à sa cinquième finale de la saison et sa troisième à la Coupe Rogers.

4. Huit matchs reportés, Dame Nature fait des siennes

Photo Ben Pelosse

Au cours d’un été pourtant sec et très chaud auquel les joueuses ont goûté durant les premières journées, Dame Nature a ensuite décidé d’embêter le tournoi montréalais. Si aucun match n’avait été reporté l’an dernier, c’était une tout autre histoire cette année alors que huit duels ont dû être remis au lendemain selon les données de la Coupe Rogers. La soirée de mercredi a été annulée, ce qui a causé des cauchemars à l’horaire. Simona Halep, qui a joué deux fois jeudi, était particulièrement mécontente de son sort. La pluie a ramené le dossier de couvrir le court central sur le tapis. Celui-ci avance, a affirmé le directeur Eugène Lapierre en début de semaine dernière.

5. Six matchs de plus de 150 minutes

Les amateurs et spectateurs ont été gâtés au parc Jarry alors que bon nombre de matchs ont dépassé les deux heures de jeu. Mais cinq d’entre eux ont duré plus de 2 heures et 30 minutes. Simona Halep en a bavé contre Anastasia Pavlyuchenkova au match de second tour qui avait d’ailleurs été interrompu par la pluie. Elles ont livré le plus long match de la semaine. La Roumaine et meilleure raquette mondiale l’a emporté en trois manches après trois heures et sept minutes de jeu.

6. Eugenie, dernière Canadienne en action

Photo Martin Chevalier

Mince consolation pour la Québécoise Eugenie Bouchard à cette édition de la Coupe Rogers. Après avoir pris la porte de sortie en simple dès le premier tour en s’inclinant face à Elise Martens, la joueuse a néanmoins pu se rendre en quarts de finale du double alors qu’elle faisait équipe avec l’Américaine Sloane Stephens. Tant chez les hommes à Toronto que chez les femmes à Montréal, elle était la dernière représentante de l’unifolié en action. Mais une fois de plus, son comportement et son attitude ont fait jaser durant toute la semaine, qu’elle a qualifiée comme étant « nice ».

7. Dur début

Photo Martin Chevalier

Deux têtes de série ont vu leur séjour à Montréal écourté. Ayant profité de laissez-passer au premier tour, Angelique Kerber (photo) et Caroline Wozniacki n’ont pas survécu à leur premier duel. Dur retour à la réalité pour Kerber, qui avait pris quelques semaines de congé après sa consécration à Wimbledon.

8. Des têtes de série en moins

Le tournoi a débuté par de mauvaises nouvelles. En plus du désistement de Serena Williams, qui a laissé sans mot le directeur Eugene Lapierre, Madison Keys, Coco Vandeweghe et Dominika Cibulkova ont aussi dû déclarer forfait. L’Espagnole Garbine Muguruza s’est aussi retirée avant son premier match en raison d’une blessure à un bras.