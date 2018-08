Un marquage déficient dans CDN-NDG, dénonce un conseiller

MONTRÉAL – Le conseiller municipal de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Marvin Rotrand, a décidé de s’attaquer au piètre marquage de la chaussée qui est selon lui un véritable enjeu de sécurité publique.

M. Rotrand en a assez des bandes d’arrêt ou des lignes médianes dont la peinture est à peine visible. Il doit déposer lundi soir dans le cadre de l’assemblée publique de son conseil d’arrondissement une motion pour l’amélioration du marquage.

Marvin Rotrand, appuyé par son collègue conseiller municipal et chef de l’opposition officielle, Lionel Perez, estime que les résidents de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce n’obtiennent pas de bons services de la part de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, qui gère le marquage pour les arrondissements centraux.

Ils réclament des services de marquage de la chaussée efficaces et rapides et incitent le gouvernement du Québec à permettre l’utilisation d’un type de peinture plus résistant, qui durerait beaucoup plus longtemps.

Par ailleurs, Marvin Rotrand croit que la priorité en matière de marquage de la chaussée doit être accordée aux passages pour piétons et aux zones scolaires.

L’administration de la mairesse Plante a répondu, lundi, aux inquiétudes de M. Rotrand en affirmant être au courant de la problématique. La Ville a mandaté le service d’optimisation des opérations afin de se pencher sur la question.

«Ils vont nous arriver avec ce qu’on doit faire pour que cet enjeu de sécurité publique vraiment important soit corrigé», a déclaré Marianne Giguère, responsable du dossier des transports actifs.

Peu avant le dépôt de la motion de M. Rotrand sur le marquage des rues, la Ville a fourni à TVA Nouvelles les plus récentes données, qui risquent de plaire au conseiller. Selon ces chiffres, le travail est presque effectué dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce: pour le marquage des passages pour écoliers, des passages pour piétons et les lignes d’arrêt, l’avancement varie entre 90 % et 94 % des travaux effectués.