Voici LE festival de bouffe parfait pour les fans de pierogis à Montréal

Les festivals culinaires montréalais nous font souvent voyager en Asie, au Portugal, en Italie et dans le monde parallèle de la poutine.

À LIRE AUSSI: Un immense festival de bouffe de rue asiatique débarque à Montréal cet été

Bien que la cuisine polonaise soit encore un brin méconnue, la situation pourrait bien être sur le point de changer puisque la communauté polonaise de Montréal organise un immense pique-nique le 26 août prochain.

Les Montréalais sont en effet invités au parc Médéric-Martin, dans le quartier Centre-Sud, à venir célébrer la culture polonaise avec de la nourriture, de la bière, de la musique et des ateliers culturels.

Une publication partagée par Amis du Parc Médéric-Martin (@amisduparcmedericmartin) le 22 Mai 2018 à 10 :20 PDT

Pour l’occasion, le camion de bouffe de rue Pyza Cuisine Polonais Authentique, la Patisserie Wawel et quelques autres commerces et restaurateurs seront présents pour vous faire goûter et découvrir les spécialités du pays dont les délicieux pierogies ou encore des pounchkis.

Une publication partagée par Shawn Straiko (@straiko) le 3 Oct. 2017 à 2 :15 PDT

Une publication partagée par Mikel Manitius (@trancemist) le 29 Nov. 2017 à 11 :32 PST

Une publication partagée par Sammmmm (@thebaffledsam) le 12 Août 2015 à 2 :26 PDT

L’ambiance musicale sera assurée par différents artistes comme Paul Kunigis, DJ Krys ou encore l’accordéoniste Adam Olszewski.

Tout le monde est le bienvenu à ce grand pique-nique polonais! Les festivités commencent à 11 h et se terminent vers 20 h.

Bonne découverte!

Polski Piknik Montréal

26 août 2018 de 11 h à 20 h

Pour savoir quoi faire en tout temps à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!