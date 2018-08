21 raisons pour lesquelles on adore Madonna

C’est irrationnel, j’aime tellement Madonna que je veux la marier.

Riez pas, je vais le faire, bon! Mais il faudrait que je m’active sur un plan de séduction, car ma chanteuse préférée aura 60 ans ce jeudi.

60 ans! Et toujours là! Quelle douce vengeance envers tous ceux qui pensaient que cette petite énergumène aux 1000 colliers s’égosillant sur une gondole dans Like A Virgin n’allait durer que 2-3 ans!

Mais pourquoi veux-je ainsi marier cette vedette surestimée pour certains et capricieuse pour d’autres? Pourquoi aime-je autant Madonna?

Pour plein de raisons.

1. Elle est la reine de la provocation.

Pour toutes les petites et grandes filles qui vivent une vie sage, la voir se trémousser devant des crucifix en feu (!!!) sans s’excuser nous a procuré des frissons de liberté qui durent à ce jour.

2. Elle est une inspiration.

«Qu’est-ce que Madonna ferait?» est une question que je me pose régulièrement.

3. Elle a encaissé toutes les critiques et elle est encore là.

«Pute», «narcissique», «vulgaire», «profiteuse», «castratrice», «sans-talent», on les a toutes entendues. Mais qui peut me nommer un seul de ses détracteurs?

4. Ses chansons sont vraiment, vraiment bonnes.

Je vous mets au défi de ne pas danser sur Vogue.

5. Ses vidéoclips ont changé la game.

Rapidement, nommons Borderline, Like A Virgin, Like A Prayer, Material Girl, Papa Don’t Preach, Vogue, Justify My Love, Music, Hung Up, et ça, c’est juste les premiers auxquels je pense! Ses vidéoclips ont grandement formé la définition même du genre.

6. Elle a changé la manière dont les femmes font de la musique.

Il y a la musique avant Madonna, et la musique après Madonna. Pas de Beyoncé, pas de Lady Gaga, pas de Rihanna, ni même d’Adele, sans Madonna.

7. C’est elle la boss.

Elle a fondé une étiquette de disques en 1992, Maverick, devenue depuis une agence de gérance comptant rien de moins que Paul McCartney, U2, Britney Spears et The Weeknd parmi ses clients.

8. Elle n’est pas une grande actrice, mais c’est pour une bonne raison.

Bon, on ne va pas faire semblant que Madonna joue bien. Mais c’est qu’elle est trop forte pour la ligue: sa personnalité de béton perce ses interprétations.

Et elle a quand même gagné un Golden Globe pour Evita. Mouain. Ok.

9. Elle est une vraie musicienne.

Elle compose sa musique et ses paroles de chanson. Elle joue aussi plein d’instruments et elle a suivi des cours de chant.

10. Elle danse toujours.

Pis c’est la meilleure à part de ça! Étudiante, elle s'est mérité une bourse d'études en danse.

11. Elle est super intelligente.

Elle est reconnue pour ne rien laisser au hasard et planfier tous ses coups de main de maître.

12. Elle fait encore à sa tête.

Danser en sous-vêtements à la fin de la cinquantaine? Si Madonna le veut, elle le fait.

13. Ce qu’elle fait est toujours pertinent.

Si ses hits sont moins éclatants qu’il y a quelques années, juste le fait qu’elle continue à faire de la musique dance-pop - et ce, en essuyant sans cesse les remarques sexistes et âgistes - prouve que Madonna est plus nécessaire que jamais.

14. Elle est extrêmement travaillante.

Que ce soit pour écrire ses chansons, les produire, répéter pour sa prochaine tournée, multiplier les occasions d’affaires, s’entraîner, Madonna travaille tout le temps. Elle a l’éthique de travail qui correspond à la hauteur de ses ambitions.

15. Elle a incarné à peu près tous les rôles.

Elle n’a pas été affublée du surnom «Reine de la Réinvention» pour rien! Boy toy, material girl, royauté de Hollywood, ambassadrice BDSM, mère spirituelle, reine de la pop, renarde du plancher de danse, et j’en passe! Comment fait-elle pour toujours arriver avec une nouvelle proposition?

16. Son égo est démesuré, mais elle le mérite.

Qu’est-ce qu’on préfère: une vedette modeste avec une tache de sauce sur ses pantalons de jogging ou une star avec un égo immodéré fait en titane qui sait ce qu’elle vaut? Je sais ce que je choisis.

17. Aucune autre soundtrack n’est meilleure pour une soirée de filles.

D’hier à aujourd’hui, elle unit les femmes par son énergie libérée, indomptée et contagieuse.

18. Elle a ouvert la culture LGBT+ au mainstream.

Madonna a ouvertement aidé la cause homosexuelle, que ce soit par son parrainage d’artistes gais (durant l’apogée de la crise du SIDA, il faut le mentionner), l’inclusion d’images et de représentations homosexuelles dans ses vidéoclips et dans ses spectacles ou encore par ses fréquents «emprunts» (que nous pourrions discuter aujourd’hui) à la culture gaie.

19. Elle fait constamment référence à sa propre oeuvre.

Alors qu’on pourrait taxer ces manoeuvres de nostalgiques, elle prouve plutôt qu’elle est une artiste à part entière, qui comprend les fils conducteurs de ses nombreuses incarnations (comme un certain David Bowie, d’ailleurs).

20. Elle est toujours là.

Durant les années 80, qui la côtoyaient au top? Michael Jackson, Whitney Houston, Prince et George Michael. Oh. Oups.

21. Elle nous donne le courage d’être nous-mêmes.

Radicalement audacieuse, entièrement fonceuse, complètement charismatique et totalement assumée, Madonna montre à ses fans de ne jamais s’excuser d'être authentiques.

Bonne fête Madonna, ON T’AAAAAAAAAIME.