GONCALVES, Antonio



Goncalves, Antonio Isidro "Tony", nous a quittés subitement, le samedi 11 août.Il laisse dans le deuil ses deux filles Tina (Rebecca) et Angie (Nick), sa mère Maria Luisa, ses frères et sa soeur Felizardo, Maria Judite et Rogerio ainsi que ses petits-enfants Mikali et Sia.Tony était un père incroyable pour ses filles, surtout depuis que son épouse bien-aimée nous a quittés, il y a de cela 18 ans. Sa bonne humeur, gentillesse, générosité et son amour nous manqueront grandement, ainsi qu'à tous ceux qui l'ont connu.La famille recevra les condoléances au complexele mercredi 15 août de 18h à 21h, ainsi que dès 8h30 le lendemain matin.Les funérailles seront célébrées en l'Église Santa-Cruz (60, rue Rachel Ouest, Montréal, Qc) le jeudi 16 août à 10h. L'inhumation suivra au Cimetière Près-du-Fleuve (2750, boul. Marie-Victorin, Longueuil, Qc).