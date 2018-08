4 nouveaux restaurants montréalais parmi les meilleurs au pays

Chaque année, le magazine enRoute d’Air Canada dévoile la liste de 30 nouveaux restaurants à travers le pays qui sont en fait les finalistes pour la courte liste des 10 meilleurs.

Trente établissements à travers le pays qui ont ouvert leurs portes entre juin 2017 et juin 2018 ont donc reçu la visite d’une critique culinaire dans les derniers mois afin de tester la bouffe, le service ainsi que l’expérience en général. Seulement 10 de ces établissements auront la chance de figurer sur la prestigieuse liste des meilleurs nouveaux restaurants de l’année selon le magazine enRoute. Le palmarès sortira à la fin octobre 2018.

Montréal a quatre restaurants sur la longue liste. C’est donc le moment de vous la jouer critique culinaire et d’essayer ces quatre nouveaux endroits.

1. Bistro Rosie

Une publication partagée par rosie (@bistro.rosie) le 8 Juin 2018 à 1 :13 PDT

Ce joli bistro de quartier situé à quelques mètres du métro Fabre vous en mettra plein la vue et plein l’assiette. Le concept est d’offrir un menu dégustation de deux à quatre plats et ces derniers changent chaque semaine selon les produits du marché. Le samedi, c’est l’heure du brunch qui vole la vedette.

1498, rue Bélanger



2. Hopkins

Une publication partagée par Resto Hopkins (@restohopkins) le 4 Août 2018 à 7 :13 PDT

Le Hopkins a donné un vent de fraîcheur à l’avenue Monkland depuis son ouverture. Le décor de l’endroit est tout simplement sublime et très chic. Le chef offre une cuisine française travaillée du brunch au souper. Il paraîtrait que les raviolis de canard sont à tomber par terre...

5626, avenue Monkland



3. Elena

Une publication partagée par Elena (@elenamontreal) le 15 Juin 2018 à 7 :40 PDT

Le restaurant Elena fait assurément jaser depuis son ouverture. Les Montréalais sont tombés en amour avec cette adresse de la rue Notre-Dame Ouest qui offre de délicieuses pizzas et une carte de vins à faire rêver. Le décor et la terrasse à l’arrière sont aussi un gros «plus» à l’expérience.

5090, rue Notre-Dame Ouest



4. Vin Mon Lapin

Une publication partagée par Eva (@eatwitheva) le 5 Août 2018 à 6 :45 PDT

Aucune surprise en voyant cet établissement faire partie de la longue liste. Le nouveau projet de la gang du Joe Beef et Vin Papillon fait fureur depuis son ouverture. La bouffe, la carte des vins, le décor, l’ambiance, rien ne déçoit. Or, le restaurant ne prend pas les réservations, alors attendez-vous à faire la file (avec un verre à la main!).

150, rue Saint-Zotique Est

L’an dernier, c’était un restaurant de Québec, le Battuto, qui avait remporté les grands honneurs. Le seul restaurant montréalais qui avait fait la courte liste était le Marconi, un fabuleux resto de quartier Mile-Ex.

Pour voir les autres restaurants canadiens qui figurent sur la longue liste, c’est ici.



Pour savoir où bien manger et boire à Montréal et dans les environs, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!