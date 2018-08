À défaut de mieux, l’Impact se console

Deux points sur six, c’est mieux que rien. Contre D.C. United et le Real Salt Lake, l’Impact avait l’opportunité d’engranger un maximum de points pour la course aux séries. Deux matchs nuls plus tard, il est toujours sixième au classement de l’Est, mais son avance ne tient qu’à un fil.

D’ici à la fin de la saison, le Bleu-blanc-noir devra réussir à transformer ses matchs en victoires.

À Salt Lake City, samedi, le manque d’efficacité offensive aurait pu coûter plus cher aux hommes de Rémi Garde, mais Evan Bush a sauvé la mise. Le gardien a fait au moins deux arrêts déterminants qui ont changé le cours des choses. Sans lui, l’Impact serait revenu bredouille de ce voyage dans l’Ouest américain.

Et que dire de ce magnifique but de Jukka Raitala ? Personne ne s’y attendait. En fait, c’était la première fois en 43 matchs qu’un défenseur de l’Impact marquait. 43 !?

Un but inespéré ? Ça en prend au cours d’une saison. Celui-là, les partisans de l’Impact vont le prendre.

Enfin du renfort

La fenêtre des transferts s’est enfin refermée mercredi dernier et l’Impact a réussi à ajouter trois joueurs à la dernière minute.

Un joueur par ligne, c’est ce que le magasinage montréalais aura donné. Un attaquant, un milieu et un défenseur. On ne peut qu’applaudir du point de vue de la profondeur. En somme, ça devrait donner plus de compétition à l’interne et un peu plus d’options pour Garde, ce qui n’est pas un luxe.

À ce stade-ci, si l’entraîneur-chef a vraiment carte blanche, peut-être arrêtera-t-il de dire qu’il n’a pas confiance en l’effectif. Avec ces transferts, il a ajouté de la qualité, peut-être sera-t-il en mesure d’utiliser plus de joueurs dans la rotation qu’il ne l’a fait jusqu’ici.

Des trois acquisitions, c’est l’ajout du défenseur Bacary Sagna qui apporte le plus à l’Impact. L’ancien international français amène avec lui expérience et qualité technique. Quand tu joues plusieurs années comme il l’a fait avec Arsenal et Manchester City, ça veut dire que tu as une compréhension de la compétition au plus haut niveau.

De plus, Sagna est, de ce que l’on en sait, un bon coéquipier et donne toujours le maximum d’efforts sur le terrain. Tous les entraîneurs qui l’ont dirigé ont toujours placé beaucoup de confiance en lui.

Magasinage de dernière minute ?

Peut-être que mon impression n’est pas juste, je peux le concevoir, mais il me semble que l’Impact ait été pressé par le temps dans cette fenêtre des transferts. L’impression que ces acquisitions donnent, c’est que le magasinage s’est fait à la dernière minute, que les joueurs qui arrivent n’étaient pas nécessairement considérés comme des « plans A ».

En fait, l’Impact a essayé d’obtenir des joueurs par d’autres avenues, mais il s’est retrouvé Gros-Jean comme devant.

Personnellement, j’ai espoir que l’état-major cherche encore des athlètes de plus grande qualité et des profils qui siéent mieux à ce que Garde veut accomplir.

Certes, l’Impact avait besoin de renforts immédiatement pour s’assurer d’une place en séries, mais que fait-il du futur ? Entendez-moi bien : Quincy Amarikwa, Micheal Azira et Sagna sont de bonnes acquisitions, mais ils sont âgés de plus de 30 ans et leurs contrats viennent à échéance rapidement.

Bref, l’Impact devra refaire un magasinage exhaustif d’ici le début de la prochaine saison. Et cette fois-ci, espérons qu’il commencera plus tôt.