Attentat au Venezuela et les coins ronds du Devoir

L’attentat au Venezuela et la propagande orchestrée

Samedi le 4 août, à l’aide de deux drones chargés d’explosifs, on a attenté à la vie du président du Venezuela afin de renverser un gouvernement élu démocratiquement, comme on l’a fait au Honduras au Nicaragua, au Chili, en Argentine, au Guatemala, etc. avec en toile de fond les États-Unis, comme dans : « Pinochet (dictateur sanguinaire au Chili) aura eu la complicité des États-Unis. Washington l’a aidé pour le putsch et la dictature » ». Et aussi : « Guatemala : la CIA derrière un coup d’État en 1954 » (La Presse, 11 décembre 2006 et 16 mai 2003). Vous le savez bien, la classe dominante (regardez ce qui se passe en Haïti depuis toujours), les States et les Occidentaux n’aiment pas les gouvernements socialistes qui veulent juste s’affranchir de leurs diktats et qui veulent mieux répartir la richesse. Alors tous les moyens sont bons, comme la désinformation journalistique émanant de leurs organes de presse (Agence France-Presse et Associated Press), le financement d’organismes non gouvernementaux bidon avec des noms pompeux qui finissent toujours par « défense de droits humanitaires, démocratiques et de liberté » et par le financement de l’opposition et de contre-révolutionnaires comme ce fut le cas au Nicaragua avec les frères Ortega, en Syrie et en Ukraine.

Dans le Journal de Montréal du 6 août 2018, le titre de l’article était : « Maduro prêt à répondre à la tentative d’“attentat”. Six personnes en lien avec l’attaque contre le président ont été arrêtées ». On le sait bien, ceux qui s’opposent partout dans le monde aux gouvernements et aux dictateurs pro-occidentaux sont des rebelles, des révolutionnaires et des terroristes tandis que ceux qui sont pour, sont des héros qui se battent héroïquement pour les droits de la personne, l’égalité, le bien commun et la démocratie sans recevoir de financement de personne, surtout pas de l’étranger et de l’élite économique du pays.

Coloration de démagogues au Devoir

Ah ben, ce même lundi 6 août, Le Devoir préférait voir les choses autrement avec en page frontispice une grosse photo évocatrice et ce titre accrocheur : « Des doutes autour de la tentative d’attentat à Caracas ». Et en première page (B1) de la deuxième partie du Devoir, un autre titre fort révélateur du jupon idéologique qui dépasse : « La thèse de l’attentat contre Maduro remise en cause ». En passant, Cuba, la Russie, l’Iran et la Turquie ont exprimé leur entière solidarité au président vénézuélien, mais aucun pays occidental, et encore moins le Canada a osé le faire. Non, c’est faux. John Bolton, le faucon ultraconservateur et conseiller à la sécurité nationale aux États-Unis a dit que son pays n’avait rien à voir là-dedans.

Sur quoi se base le journaliste du Devoir, Alexis Riopel, pour émettre ses « doutes » et sa « remise en cause » de l’attentat contre Maduro? Il me semble que ça devrait reposer sur du solide après une sérieuse enquête journalistique indépendante et sur l’opinion de plusieurs personnes ayant des points de vue différents. Malheureusement, rien de cela. Le texte du Devoir est un ramassis de clichés et de lieux communs émis par des personnes et des groupes qui pensent tous de la même façon et qui sont tous anti-Maduro. Ben quoi, comme le dit le poète : « La fin justifie les moyens ».

Les « fake news » des groupes rebelles

Mais non, ils mentent les « justiciers » du groupe rebelle baptisé « Mouvement national des soldats en chemise » qui a revendiqué l’attentat dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. Les spécialistes du Devoir persistent : c’est un coup monté par Nicolas Maduro et rien d’autre. C’était la même chose avec Fidel Castro. Jamais les USA et la mafia cubaine exilée en Floride n’ont essayé de l’assassiner. Fidel jouait la comédie!

Un autre professeur « émérite » universitaire

Quoi de plus probant que d’interviewer un professeur de sciences politiques de l’UQAM, Ricardo Penafiel, qui n’était pas au Venezuela au moment de l’événement, mais qui se base sur le témoignage de pompiers interviewés par nulle autre que l’Associated Press, le comble de la subjectivité. Ça fait très objectif de se baser sur les dires de journalistes de l’Associated Press qui sont aussi crédibles que ma mère lorsqu’elle parle de moi. Naturellement, l’expert-universitaire ne s’embarrasse point de qualifier quand même l’attentat de « théorie extravagante » et de dire que Maduro pratique tout le temps la répression contre l’opposition appuyée par le patronat. Le prof émérite ne semble pas blairer Maduro. Est-ce que je me trompe?

La deuxième personne citée textuellement par le journaliste du Devoir est Rocio San Miguel, la présidente de Control Ciudadano, une ONG dédiée supposément à la défense des droits dans les secteurs sécuritaires et militaires (financée par qui?) qui a affirmé qu’au moins un des drones appartenait à l’armée vénézuélienne. Pis ça change quoi? Le drone peut-il avoir été volé? Enfin, sur quoi la dame, à la tête d’une vertueuse ONG, se base-t-elle pour faire de telles affirmations? C’est comme la Syrie où les journalistes occidentaux de l’Agence France-Presse interviennent afin de nous donner l’heure plus ou moins juste, des braves gens en Syrie travaillant pour de vraies belles causes humanitaires et démocratiques comme les Forces de protection du peuple kurde (YPG) basé toutefois à Londres, l’Observatoire syrien des droits de l’homme et les Unités de protection du peuple (YPG). Vraiment risible comme couverture journalistique. Mais la farce grotesque en Syrie revient à ceux qui nous présentent les Casques blancs comme de grands héros humanistes, toujours prêts à sacrifier leur vie pour autrui, et ça à titre bénévole et désintéressé sans aucun financement extérieur. Voilà pourquoi le Canada en accueillera au pays. Pourrait-on demander au pape François de les canoniser, ou à tout le moins, les béatifier de leur vivant?

Des représentants de l’opposition dite démocratique

Et troisièmement, le journaliste du Devoir reprend les salves des membres de l’opposition vénézuélienne appuyée et financée par le patronat et par le monde important. Toutes les personnes citées sont toutes anti-Maduro. Pas un seul individu mentionné par le journaliste qui soit même un peu favorable à Nicolas Maduro. Au Venezuéla, 100 % de la population doit être contre le président. Donc, impossible d’en rencontrer un qui lui est favorable. Même sa mère doit être contre lui.

Ben non, voyons donc, les États-Unis n’ont rien manigancé de près ou de loin dans l’élaboration de ce coup monté. Si l’attentat est un gros show, pourquoi les USA se défendent-ils d’être derrière ça? Non plus le président ultraconservateur de la Colombie n’y est pour rien dans ce putsch manqué, même si quelques jours avant, ledit président, Juan Manuel Santos, avait prédit que : « La chute de Maduro est proche, juge le président colombien » (Le Journal de Montréal, 31 juillet 2018). Un vrai devin quoi!

Et deux jours auparavant au Devoir

Franchement, ça frôle l’obsession et ça alimente la suspicion sur l’objectivité du prestigieux journal, car deux jours avant, soit le 4 août 2018, on a eu droit à un autre gros article avec autre belle grosse photo : « Venezuela. Devant Maduro, des paysans chavistes dénoncent la corruption et l’incurie ». Vraiment amusant ce texte pondu par l’Agence France-Presse. Pour confondre les gens, on préfère parler de « paysans » plutôt que de grands propriétaires terriens, terres que Maduro a redistribué en partie aux vrais paysans. Les « révolutionnaires » condamnent l’incurie et la corruption basées sur quoi, on ne le sait pas? Ah oui, sur la grosse photo apparaissent des « paysans » qui ont plus l’air d’habitants du Plateau Mont-Royal ou d’Outremont. Des paysans « chavistes » que le journaliste prétend comme ça sans rien pour l’appuyer. On a plus les pays que l’on avait, hein?

En conclusion, les reportages du Devoir sur le Venezuela sont décevants et pathétiques. Et ça, c’est sans compter sur les chroniques au Devoir pondues par François Brousseau, leur spécialiste en affaires internationales, qui travaille à Radio-Canada et qui est notoirement anti-Maduro, comme il était anti-Chavez. En pensant à eux, nos « experts » doivent en faire des cauchemars la nuit. Léo, ce que tu n’as pas le tour de te faire des amis!

Oh surprise, Maduro a des supporters

Ah ben, le surlendemain de la tentative de renverser Maduro par la force, que vois-je dans un texte de l’Agence France-Presse : « Une marée de partisans du gouvernement avec des portraits du chef de l’État a défilé lundi en fin de journée jusqu’au palais présidentiel ». Pas vrai, le ou la journaliste de l’AFP doit en avoir fumé du bon, car quelqu’un qui, ici au Québec, s’informe sur ce qui se passe au Venezuela croirait que Nicolas Maduro est seul et que toute la population est derrière l’opposition de droite supportée par l’élite économique du pays.