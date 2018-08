Attention à la marche en promenant Pitou

Marcher signifie bien sûr se déplacer en mettant un pied devant l’autre. Mais contrairement à une croyance encore répandue, ce verbe veut aussi dire fonctionner en parlant d’un mécanisme, d’un appareil, d’un organe (la radio marche toute la journée ; les reins de ce patient marchent bien) ; se déplacer en parlant d’un véhicule (la voiture de Ludovic marchait à 110 km/h lors de l’accident) ; avoir de bons résultats et tendre vers un objectif (les affaires de Luce marchent bien ; elle marche vers l’indépendance financière) ; être en activité (bien des restaurants ne marchent pas le dimanche)... Merci à É. Bélair et Louis T., qui, par leur question, ont aidé à faire marcher cette petite chronique ! Parlant de marche... on peut marcher avec Pitou, mais on ne peut pas « le marcher ». « Marcher le chien » est un anglicisme, comme le soulignent deux lectrices, Marie T. et Geneviève. Marcher le chien est un emprunt, loufoque, à l’anglais to walk the dog. On ne peut pas marcher son chien. On peut promener son chien, le faire marcher.