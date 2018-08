CHARRON, Yvon



À St-Jérôme, le 11 août 2018, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Yvon Charron, époux de Mme Céline Lauzon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Chantal (Daniel Lefebvre), Anick (Daniel Godard), Isabelle (David-Pierre Fortin), ses petits-enfants Gabriel, David, Sunny, ses arrière-petits-enfants Marilou, Eve, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 16 août 2018 de 13h à 16h et 18h à 21h ainsi que le vendredi 17 août 2018 dès 11h à la:DESROSIERS & FILS INC.10, DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC J7Z 1V6Les funérailles auront lieu le vendredi 17 août 2018 à 14h à la Maison de ressourcement Gethsé-Marie (1301 rue des Lacs, St-Jérôme, Qc J5L 1T1). L'inhumation suivra au cimetière de St-Jérôme.En sa mémoire, un don à la Fondation de l'Hôpital régional de St-Jérôme et/ou à la Société Alzheimer des Laurentides serait apprécié.