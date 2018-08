Couillard annoncera une série de mesures pour les entreprises mercredi

Philippe Couillard et plusieurs de ses ministres annonceront mercredi une série de mesures pour les entreprises qui subissent les contrecoups des décisions de l'administration Trump, a appris TVA Nouvelles.

Une attention particulière sera portée aux agriculteurs qui s'attirent régulièrement les foudres du président américain.

On aura également plus de détails sur les montants destinés à ces entreprises qui doivent maintenant payer d'importants droits compensateurs, notamment dans le domaine du bois d'œuvre, de l'acier et de l'aluminium.

Le premier ministre annoncera aussi le remboursement de certains coûts de formation et de l'aide pour ceux qui désirent investir, notamment dans le secteur manufacturier.

Selon ce que TVA Nouvelles a appris, le Québec va augmenter sa présence dans le reste du Canada, par exemple dans les bureaux du Québec situés dans les autres provinces. D'ailleurs, il aidera les entreprises à développer de nouveaux marchés, surtout vers l'est et l'ouest du Canada.

Les sources de TVA Nouvelles indiquent que la majeure partie de ces mesures auront un «effet immédiat». La plupart des entrepreneurs n'auront donc pas besoin d'attendre le prochain scrutin pour en bénéficier.

En juillet dernier, le premier ministre avait convoqué les représentants de divers milieux pour faire le point sur leurs besoins. Il avait mandaté son ministre des Finances, Carlos Leitao, pour préparer une série de gestes à poser.